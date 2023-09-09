https://ria.ru/20230909/ataki-1895179410.html

Памфилова сообщила о 15 тысячах атак на ресурсы ДЭГ

Памфилова сообщила о 15 тысячах атак на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 09.09.2023

Памфилова сообщила о 15 тысячах атак на ресурсы ДЭГ

Центральная избирательная комиссия РФ с 23:00 7 сентября по 8:00 9 сентября заблокировала 15 528 атак на ресурсы ДЭГ, подавляющее большинство из них идет из-за... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:53

2023-09-09T13:53

2023-09-09T13:53

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ с 23:00 7 сентября по 8:00 9 сентября заблокировала 15 528 атак на ресурсы ДЭГ, подавляющее большинство из них идет из-за рубежа, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "С 23 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября, то есть сегодня, было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном это на сайт vybory.gov.ru – 14 197 атак. В подавляющем большинстве атаки идут из-за рубежа", - сказала Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК. Также, как уточнили РИА Новости в пресс-службе ЦИК, 579 атак было заблокировано на сайт stat.vybory.gov.ru, 752 – на edg.gov.ru. Кроме того отмечается, что наблюдается низкий уровень web-атак на периметр ДЭГ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дняи начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023