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Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS
США должны поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:38
2023-09-09T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
дэвид петреус
f-16
украина
сша
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США должны поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус. "Я надеюсь, что... США предоставят армейский тактический ракетный комплекс, который удвоит дальность стрельбы по сравнению с тем, что мы уже предоставили. И я надеюсь, что самолеты (F-16 - ред.) также смогут поступить на вооружение раньше, чем предполагается в настоящее время", - заявил Петреус в интервью британской газете Telegraph. Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев. Телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что администрация Джо Байдена склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В случае, если администрация решит отправлять ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакете военной помощи. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны. Высокопоставленный представитель администрации США ранее заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, дэвид петреус, f-16, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дэвид Петреус, F-16, Украина, США
Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Украине ракеты ATACMS

Экс-глава ЦРУ призвал США поставить Киеву ракеты ATACMS и ускорить поставку F-16

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. США должны поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус.
"Я надеюсь, что... США предоставят армейский тактический ракетный комплекс, который удвоит дальность стрельбы по сравнению с тем, что мы уже предоставили. И я надеюсь, что самолеты (F-16 - ред.) также смогут поступить на вооружение раньше, чем предполагается в настоящее время", - заявил Петреус в интервью британской газете Telegraph.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Просроченные лекарства". Бельгийский генерал высказался о F-16 для ВСУ
5 сентября, 13:47
Ранее Пентагон сообщил РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.
Телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что администрация Джо Байдена склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В случае, если администрация решит отправлять ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакете военной помощи. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны. Высокопоставленный представитель администрации США ранее заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДэвид ПетреусF-16УкраинаСША
 
 
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