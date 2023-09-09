https://ria.ru/20230909/atacms-1895127439.html
США пока не приняли решение об отправке Украине ракет ATACMS
США пока не приняли решение об отправке Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
США пока не приняли решение об отправке Украине ракет ATACMS
США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:17
2023-09-09T03:17
2023-09-09T07:33
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне."Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности", - сообщил представитель министерства.В оборонном ведомстве также подтвердили, что ознакомились с сообщениями о том, что США близки к решению предоставить Киеву данный тип вооружения.Ранее представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что Вашингтон склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.ATACMS – ракеты дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230811/rakety-1889615097.html
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министерство обороны сша, сша, украина, в мире, сергей лавров, нато, джо байден, россия, дмитрий кулеба
Министерство обороны США, США, Украина, В мире, Сергей Лавров, НАТО, Джо Байден, Россия, Дмитрий Кулеба
США пока не приняли решение об отправке Украине ракет ATACMS
Пентагон: США пока не приняли решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне.
«
"Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности", - сообщил представитель министерства.
В оборонном ведомстве также подтвердили, что ознакомились с сообщениями о том, что США близки к решению предоставить Киеву
данный тип вооружения.
Ранее представитель совета по национальной безопасности не смог подтвердить РИА Новости сообщения о том, что Вашингтон склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.
ATACMS – ракеты дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кулеба попросил Запад скорее передать Киеву ракеты ATACMS и Taurus