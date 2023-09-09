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Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
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01:57 09.09.2023 (обновлено: 02:07 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/atacms-1895124757.html
Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS
Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена не подтвердила РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T01:57
2023-09-09T02:07
киев
сша
украина
в мире
россия
джо байден
нато
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не подтвердила РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев."Я не могу (подтвердить - ред.)", - заявил представитель совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу подтвердить данную информацию.Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация Байдена склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В случае, если администрация решит отправлять ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакет военной помощи.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Киев, США, Украина, В мире, Россия, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба
Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS

Белый дом не подтвердил новости о близости к решению дать Киеву ракеты ATACMS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не подтвердила РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев.
«
"Я не могу (подтвердить - ред.)", - заявил представитель совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу подтвердить данную информацию.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация Байдена склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В случае, если администрация решит отправлять ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакет военной помощи.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном поставки ракет ATACMS
6 сентября, 23:32
 
КиевСШАУкраинаВ миреРоссияДжо БайденНАТОСергей ЛавровДмитрий Кулеба
 
 
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