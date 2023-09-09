https://ria.ru/20230909/atacms-1895124757.html

Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS

Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023

Белый дом не подтвердил информацию о планах предоставить Киеву ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена не подтвердила РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T01:57

2023-09-09T01:57

2023-09-09T02:07

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джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не подтвердила РИА Новости сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев."Я не могу (подтвердить - ред.)", - заявил представитель совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу подтвердить данную информацию.Ранее телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация Байдена склоняется к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. Решение, как отмечается, уже "на подходе", но планы могут измениться до официального объявления. В случае, если администрация решит отправлять ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакет военной помощи.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230906/rakety-1894647012.html

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