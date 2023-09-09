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СМИ: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
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01:32 09.09.2023 (обновлено: 02:18 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/atacms-1895123156.html
СМИ: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS
СМИ: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев, передает телеканал ABC News со... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T01:32
2023-09-09T02:18
сша
украина
киев
джо байден
нато
сергей лавров
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев, передает телеканал ABC News со ссылкой на представителей американских властей. В Белом доме РИА Новости эту информацию не подтвердили."Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS", - говорится в публикации.Решение по объявлению Белым домом поставок уже "на подходе", но планы, по данным телеканала, еще могут измениться. В случае, если администрация Байдена даст "добро", об этом будет объявлено в следующем пакет военной помощи."Могут пройти месяцы до того, как Украина получит ракеты", - уточняет телеканал.В Белом доме в ответ на просьбу РИА Новости подтвердить данную информацию ответили отказом. "Я не могу (подтвердить - ред.)", - заявил представитель совета по национальной безопасности американской администрации.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.ATACMS – ракеты дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230904/rakety-1894182500.html
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сша, украина, киев, джо байден, нато, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, в мире
США, Украина, Киев, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, Россия, В мире
СМИ: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

ABC: США могут включить дальнобойные ATACMS в новый пакет помощи Украине

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит Киев, передает телеканал ABC News со ссылкой на представителей американских властей. В Белом доме РИА Новости эту информацию не подтвердили.
«
"Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS", - говорится в публикации.
Решение по объявлению Белым домом поставок уже "на подходе", но планы, по данным телеканала, еще могут измениться. В случае, если администрация Байдена даст "добро", об этом будет объявлено в следующем пакет военной помощи.
"Могут пройти месяцы до того, как Украина получит ракеты", - уточняет телеканал.
В Белом доме в ответ на просьбу РИА Новости подтвердить данную информацию ответили отказом. "Я не могу (подтвердить - ред.)", - заявил представитель совета по национальной безопасности американской администрации.
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Кулеба ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
4 сентября, 20:07
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
ATACMS – ракеты дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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12 июля, 12:19
 
СШАУкраинаКиевДжо БайденНАТОСергей ЛавровДмитрий КулебаРоссияВ мире
 
 
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