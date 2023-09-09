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К Земле приближается "пропавший" на 34 года опасный астероид - РИА Новости, 09.09.2023
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Наука
 
03:45 09.09.2023 (обновлено: 03:52 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/asteroid-1895128463.html
К Земле приближается "пропавший" на 34 года опасный астероид
К Земле приближается "пропавший" на 34 года опасный астероид - РИА Новости, 09.09.2023
К Земле приближается "пропавший" на 34 года опасный астероид
Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра снова приближается к Земле спустя 34 года, 3 октября он пролетит на расстоянии... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:45
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра снова приближается к Земле спустя 34 года, 3 октября он пролетит на расстоянии примерно шести миллионов километров от нашей планеты, говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.Астероид 349507 (2008 QY) максимально приблизится к Земле 3 октября в 20:39 UTC (23:39 мск). Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,042 астрономической единицы или почти 6,3 миллиона километров. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров.Диаметр астероида, по оценкам ученых, может достигать от 520 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 20,96 километра в секунду.Астрономы впервые заметили астероид 349507 (2008 QY) 30 сентября 1989 года. Объект "пропал" на 33,5 года, и в следующий раз ученые наблюдали его 13 февраля 2023-го.Астероид относится к Земля-кроссерам – астероидам, пересекающим орбиту Земли. Однако это не означает, что такой объект обязательно столкнется с планетой.Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
https://ria.ru/20230907/missiya-1894648688.html
https://ria.ru/20230808/asteroid-1888921894.html
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земля, наса
Наука, Земля, НАСА
К Земле приближается "пропавший" на 34 года опасный астероид

НАСА: к Земле летит пропавший на 34 года астероид диаметром до 1,2 километра

© Фото : Addy Graham/University of ArizonaХудожественное представление астероида
Художественное представление астероида - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Addy Graham/University of Arizona
Художественное представление астероида. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра снова приближается к Земле спустя 34 года, 3 октября он пролетит на расстоянии примерно шести миллионов километров от нашей планеты, говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
Астероид 349507 (2008 QY) максимально приблизится к Земле 3 октября в 20:39 UTC (23:39 мск). Минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,042 астрономической единицы или почти 6,3 миллиона километров. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллионов километров.
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября
7 сентября, 00:00
Диаметр астероида, по оценкам ученых, может достигать от 520 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 20,96 километра в секунду.
Астрономы впервые заметили астероид 349507 (2008 QY) 30 сентября 1989 года. Объект "пропал" на 33,5 года, и в следующий раз ученые наблюдали его 13 февраля 2023-го.
Астероид относится к Земля-кроссерам – астероидам, пересекающим орбиту Земли. Однако это не означает, что такой объект обязательно столкнется с планетой.
Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 18:22
 
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