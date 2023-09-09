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В Дели перед саммитом G20 арестовали мужчину за ложное заявление о теракте - РИА Новости, 09.09.2023
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07:37 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/arest-1895137895.html
В Дели перед саммитом G20 арестовали мужчину за ложное заявление о теракте
В Дели перед саммитом G20 арестовали мужчину за ложное заявление о теракте - РИА Новости, 09.09.2023
В Дели перед саммитом G20 арестовали мужчину за ложное заявление о теракте
Власти индийского Дели накануне саммита G20 арестовали 21-летнего мужчину за звонок с ложным предупреждением о рикше со взрывчаткой, направляющейся на площадку... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:37
2023-09-09T07:37
дели
индия
нью-дели
большая двадцатка
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Власти индийского Дели накануне саммита G20 арестовали 21-летнего мужчину за звонок с ложным предупреждением о рикше со взрывчаткой, направляющейся на площадку "двадцатки", передает индийское новостное агентство PTI. "Обвиняемый заявил в социальных сетях, что рикша с оружием и взрывчаткой направлялась в район Прагати-Майдан, где проходит саммит G20. Приняв быстрые меры, полицейские выследили обвиняемого и арестовали его за публичное распространение ложной информации", - сообщает издание. Уточняется, что фотография рикши была прикреплена к посту обвиняемого в социальной сети X. Учитывая серьезность сообщения, полиция обнаружила средство передвижения, однако никакой угрозы оно не представляло. Арест произошел во время, когда столица Индии находится под усиленной охраной в связи с двухдневным саммитом G20, который начнется утром в субботу. Ранее сообщалось, что в Нью-Дели перед стартом саммита G20 усилили меры безопасности - задействованы около 130 тысяч сотрудников силовых ведомств, развернуты системы борьбы с беспилотниками.
https://ria.ru/20230908/g20-1894952353.html
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дели, индия, нью-дели, большая двадцатка, в мире
Дели, Индия, Нью-Дели, Большая двадцатка, В мире
В Дели перед саммитом G20 арестовали мужчину за ложное заявление о теракте

PTI: в Дели перед саммитом G20 арестовали мужчину за ложное заявление о теракте

CC BY 2.0 / Premshree Pillai / CopПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
CC BY 2.0 / Premshree Pillai / Cop
Полицейский в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Власти индийского Дели накануне саммита G20 арестовали 21-летнего мужчину за звонок с ложным предупреждением о рикше со взрывчаткой, направляющейся на площадку "двадцатки", передает индийское новостное агентство PTI.
«
"Обвиняемый заявил в социальных сетях, что рикша с оружием и взрывчаткой направлялась в район Прагати-Майдан, где проходит саммит G20. Приняв быстрые меры, полицейские выследили обвиняемого и арестовали его за публичное распространение ложной информации", - сообщает издание.
Уточняется, что фотография рикши была прикреплена к посту обвиняемого в социальной сети X. Учитывая серьезность сообщения, полиция обнаружила средство передвижения, однако никакой угрозы оно не представляло.
Арест произошел во время, когда столица Индии находится под усиленной охраной в связи с двухдневным саммитом G20, который начнется утром в субботу. Ранее сообщалось, что в Нью-Дели перед стартом саммита G20 усилили меры безопасности - задействованы около 130 тысяч сотрудников силовых ведомств, развернуты системы борьбы с беспилотниками.
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