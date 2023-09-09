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В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека - РИА Новости, 09.09.2023
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07:18 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/alisa-1895136428.html
В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека
В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека - РИА Новости, 09.09.2023
В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека
Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, рассказал в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:18
2023-09-09T07:18
алан тьюринг
яндекс
общество
технологии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Я думаю, что во многих аспектах это уже сейчас так, и через небольшое количество лет по большинству мыслимых тем "Алису" сложно будет отличить от человека, и тест Тьюринга она пройдет", - ответил он на вопрос, когда голосовой помощник компании станет полноценным собеседником человеку. "Я думаю, что даже сейчас уже топовые модели нейросетей, нашу в частности, в чате непросто было бы отличить от человека", - добавил Масюк. Топ-менеджер отметил, что рост качества ответов моделей нейросетей действительно взрывной, и "сейчас на какую-то среднюю тему нейросеть поддержит разговор едва ли не лучше, чем человек". "И это естественный процесс, я вижу в этом прежде всего очень много пользы", - полагает он. При этом, комментируя вопрос, не пугает ли его такая скорость развития нейросетей, он заявил, что испытывает не страх, а благоговение: "У меня абсолютно точно нет страха, у меня есть какое-то благоговение перед тем, что происходит, потому что это происходит под моим руководством и моими командами… Конечно, здесь есть и риски, но посмотрим, что будет". В мае этого года "Яндекс" добавил свою нейросеть нового поколения YandexGPT в виртуального помощника - теперь "Алиса" умеет писать тексты и предлагать идеи практически на уровне человека. За первые сутки работы ей воспользовались более 1 миллиона человек. В сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей. Тест Алана Тьюринга был создан, чтобы оценить уровень искусственного интеллекта относительно человеческого. Идея заключалась в том, что человек общается с другим человеком и с компьютерной программой в течение пяти минут, но только в текстовом режиме. Затем на основании диалога он должен понять, кто был его собеседником - человек или программа. Тест считается пройденным в случае, если компьютер может обмануть как минимум 30% собеседников.
https://ria.ru/20230909/neyroset-1895136017.html
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алан тьюринг, яндекс, общество, технологии
Алан Тьюринг, Яндекс, Общество, Технологии
В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека

﻿Эксперт Масюк: голосового помощника "Алису" будет сложно отличить от людей

© РИА НовостиГолосовой помощник "Алиса" от Яндекса на экране компьютера
Голосовой помощник Алиса от Яндекса на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости
Голосовой помощник "Алиса" от Яндекса на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
«
"Я думаю, что во многих аспектах это уже сейчас так, и через небольшое количество лет по большинству мыслимых тем "Алису" сложно будет отличить от человека, и тест Тьюринга она пройдет", - ответил он на вопрос, когда голосовой помощник компании станет полноценным собеседником человеку.
"Я думаю, что даже сейчас уже топовые модели нейросетей, нашу в частности, в чате непросто было бы отличить от человека", - добавил Масюк. Топ-менеджер отметил, что рост качества ответов моделей нейросетей действительно взрывной, и "сейчас на какую-то среднюю тему нейросеть поддержит разговор едва ли не лучше, чем человек". "И это естественный процесс, я вижу в этом прежде всего очень много пользы", - полагает он.
При этом, комментируя вопрос, не пугает ли его такая скорость развития нейросетей, он заявил, что испытывает не страх, а благоговение: "У меня абсолютно точно нет страха, у меня есть какое-то благоговение перед тем, что происходит, потому что это происходит под моим руководством и моими командами… Конечно, здесь есть и риски, но посмотрим, что будет".
В мае этого года "Яндекс" добавил свою нейросеть нового поколения YandexGPT в виртуального помощника - теперь "Алиса" умеет писать тексты и предлагать идеи практически на уровне человека. За первые сутки работы ей воспользовались более 1 миллиона человек. В сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.
Тест Алана Тьюринга был создан, чтобы оценить уровень искусственного интеллекта относительно человеческого. Идея заключалась в том, что человек общается с другим человеком и с компьютерной программой в течение пяти минут, но только в текстовом режиме. Затем на основании диалога он должен понять, кто был его собеседником - человек или программа. Тест считается пройденным в случае, если компьютер может обмануть как минимум 30% собеседников.
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