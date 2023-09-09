https://ria.ru/20230909/alisa-1895136428.html

В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека

В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека - РИА Новости, 09.09.2023

В "Яндексе" считают, что "Алису" скоро будет сложно отличить от человека

Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, рассказал в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:18

2023-09-09T07:18

2023-09-09T07:18

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Я думаю, что во многих аспектах это уже сейчас так, и через небольшое количество лет по большинству мыслимых тем "Алису" сложно будет отличить от человека, и тест Тьюринга она пройдет", - ответил он на вопрос, когда голосовой помощник компании станет полноценным собеседником человеку. "Я думаю, что даже сейчас уже топовые модели нейросетей, нашу в частности, в чате непросто было бы отличить от человека", - добавил Масюк. Топ-менеджер отметил, что рост качества ответов моделей нейросетей действительно взрывной, и "сейчас на какую-то среднюю тему нейросеть поддержит разговор едва ли не лучше, чем человек". "И это естественный процесс, я вижу в этом прежде всего очень много пользы", - полагает он. При этом, комментируя вопрос, не пугает ли его такая скорость развития нейросетей, он заявил, что испытывает не страх, а благоговение: "У меня абсолютно точно нет страха, у меня есть какое-то благоговение перед тем, что происходит, потому что это происходит под моим руководством и моими командами… Конечно, здесь есть и риски, но посмотрим, что будет". В мае этого года "Яндекс" добавил свою нейросеть нового поколения YandexGPT в виртуального помощника - теперь "Алиса" умеет писать тексты и предлагать идеи практически на уровне человека. За первые сутки работы ей воспользовались более 1 миллиона человек. В сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей. Тест Алана Тьюринга был создан, чтобы оценить уровень искусственного интеллекта относительно человеческого. Идея заключалась в том, что человек общается с другим человеком и с компьютерной программой в течение пяти минут, но только в текстовом режиме. Затем на основании диалога он должен понять, кто был его собеседником - человек или программа. Тест считается пройденным в случае, если компьютер может обмануть как минимум 30% собеседников.

https://ria.ru/20230909/neyroset-1895136017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алан тьюринг, яндекс, общество, технологии