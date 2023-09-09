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Умер актер из "Таинственного острова" - РИА Новости, 09.09.2023
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00:42 09.09.2023 (обновлено: 08:46 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/akter-1895121385.html
Умер актер из "Таинственного острова"
Умер актер из "Таинственного острова" - РИА Новости, 09.09.2023
Умер актер из "Таинственного острова"
Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет, сообщил STV News со ссылкой на членов семьи. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:42
2023-09-09T08:46
в мире
шотландия
жюль верн
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет, сообщил STV News со ссылкой на членов семьи."Шотландский актер Джон Кэйрни, известный по роли Роберта Бернса, умер в возрасте 93 лет. Семья актера и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя", — говорится в сообщении.Причины смерти актера не раскрываются.Кэйрни обучался в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Актер был известен благодаря роли капитана Немо в канадском сериале "Таинственный остров", снятом по одноименному роману Жюля Верна. Также Кэйрни снимался в таких фильмах, как "Гибель Титаника" (1958), "Клеопатра" (1963), "Ясон и аргонавты" (1963).У него остались жена, пятеро детей от первого брака, девять внуков и семь правнуков.
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в мире, шотландия, жюль верн, глазго
В мире, Шотландия, Жюль Верн, Глазго
Умер актер из "Таинственного острова"

STV: умер актер из сериала "Таинственный остров" Джон Кэйрни

© ITV Шотландский актер Джон Кэйрни
Шотландский актер Джон Кэйрни
© ITV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет, сообщил STV News со ссылкой на членов семьи.
«
"Шотландский актер Джон Кэйрни, известный по роли Роберта Бернса, умер в возрасте 93 лет. Семья актера и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя", — говорится в сообщении.
Причины смерти актера не раскрываются.
Кэйрни обучался в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Актер был известен благодаря роли капитана Немо в канадском сериале "Таинственный остров", снятом по одноименному роману Жюля Верна. Также Кэйрни снимался в таких фильмах, как "Гибель Титаника" (1958), "Клеопатра" (1963), "Ясон и аргонавты" (1963).
У него остались жена, пятеро детей от первого брака, девять внуков и семь правнуков.
 
В миреШотландияЖюль ВернГлазго
 
 
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