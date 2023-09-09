https://ria.ru/20230909/akter-1895121385.html

Умер актер из "Таинственного острова"

Умер актер из "Таинственного острова" - РИА Новости, 09.09.2023

Умер актер из "Таинственного острова"

Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет, сообщил STV News со ссылкой на членов семьи. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:42

2023-09-09T00:42

2023-09-09T08:46

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шотландский актер Джон Кэйрни умер в возрасте 93 лет, сообщил STV News со ссылкой на членов семьи."Шотландский актер Джон Кэйрни, известный по роли Роберта Бернса, умер в возрасте 93 лет. Семья актера и писателя, уроженца Глазго, описывала его как необычайно яркого персонажа и уникально талантливого исполнителя", — говорится в сообщении.Причины смерти актера не раскрываются.Кэйрни обучался в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Актер был известен благодаря роли капитана Немо в канадском сериале "Таинственный остров", снятом по одноименному роману Жюля Верна. Также Кэйрни снимался в таких фильмах, как "Гибель Титаника" (1958), "Клеопатра" (1963), "Ясон и аргонавты" (1963).У него остались жена, пятеро детей от первого брака, девять внуков и семь правнуков.

шотландия

глазго

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в мире, шотландия, жюль верн, глазго