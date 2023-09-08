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Явка на выборах в Самарской области превысила 14 процентов

Явка на выборах в Самарской области превысила 14 процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах в Самарской области превысила 14 процентов

Явка на выборах губернатора Самарской области по данным на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 14,1%, сообщил журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:19

2023-09-08T16:19

2023-09-08T16:19

единый день голосования в россии — 2023

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области по данным на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 14,1%, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев. "Явка на выборах губернатора Самарской области на 15 часов составила 14,1%, это 337 743 человека", - сказал Михеев. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 48 %. По словам Михеева, активнее всего голосуют жители Клявлинского района, к 15.00 (14.00 мск) здесь проголосовали 44,03% избирателей. Минимальная явка зафиксирована в центральном районе Тольятти – 6,78%. Выборы губернатора Самарской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и финансовый директор компании "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди". "Кампания идет в строгом соответствии с законом. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, на сегодняшний день нет", - уточнил глава регионального избиркома.

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, дмитрий азаров, самарская область