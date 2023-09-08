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Явка на выборах главы Якутии в первый день превысила 20 процентов

Явка на выборах главы Якутии в первый день превысила 20 процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах главы Якутии в первый день превысила 20 процентов

Более 20% от общего числа избирателей проголосовали в Якутии по итогам первого дня выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:55

2023-09-08T17:55

2023-09-08T17:55

единый день голосования в россии — 2023

оленекский эвенкийский национальный район

политика

айсен николаев

единая россия

лдпр

игорь борисов

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ЯКУТСК, 8 сен - РИА Новости. Более 20% от общего числа избирателей проголосовали в Якутии по итогам первого дня выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. "По предварительным данным на 20:00 часов 8 сентября, явка избирателей по Республике Саха (Якутия) на выборах, назначенных в единый день голосования, составила 20,39%, или проголосовали в первый день голосования 131 756 человек. Самая высокая явка на данный момент зафиксирована в Оленекском эвенкийском национальном районе, где она составила 56,21%", - рассказали в ЦИК Якутии. Отмечается, что в первый день голосования в ряде населенных пунктов произошли аварийные отключения электроэнергии, но избирательные комиссии быстро справились с ситуацией, запустив резервные источники питания. "В местах, где не работала сотовая связь, заработали резервные каналы связи. Голосование шло в штатном режиме. Аварийно-восстановительные бригады РЭС и филиалов Ростелекома быстро обнаружили места разрывов электросети и сетей Ростелеком. Электроэнергия и связь были восстановлены незамедлительно", - добавили в избиркоме. За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы продлятся три дня - 8, 9 и 10 сентября. Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены шесть партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека. По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека.

оленекский эвенкийский национальный район

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единый день голосования в россии — 2023, оленекский эвенкийский национальный район, политика, айсен николаев, единая россия, лдпр, игорь борисов