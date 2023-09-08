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Явка в первый день выборов в Херсонскую облдуму составила 58,42 процента

Явка в первый день выборов в Херсонскую облдуму составила 58,42 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Явка в первый день выборов в Херсонскую облдуму составила 58,42 процента

Явка избирателей по итогам первого основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42%", сообщила в пятницу на брифинге председатель... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:38

2023-09-08T20:38

2023-09-08T20:39

единый день голосования в россии — 2023

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам первого основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42%", сообщила в пятницу на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова."Явка на сегодняшний день на голосование на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42% от общего числа избирателей", - сказала Захарова.С 1 по 4 сентября жители Херсонской области, находящиеся в данный момент за пределами региона, голосовали на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе России. Со 2 по 7 сентября прошло досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах области. В пятницу началось основное голосование на стационарных территориальных участках, которое продлится по 10 сентября.

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единый день голосования в россии — 2023, херсонская область , россия