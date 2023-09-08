https://ria.ru/20230908/vybory-1895073289.html

В ООН обеспокоены выборами в новых регионах России, несмотря на референдумы

В ООН обеспокоены выборами в новых регионах России, несмотря на референдумы - РИА Новости, 08.09.2023

В ООН обеспокоены выборами в новых регионах России, несмотря на референдумы

Секретариат ООН обеспокоен проведением выборов РФ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, равно как и в Крыму, несмотря на то, что эти регионы вошли в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:22

2023-09-08T18:22

2023-09-08T18:22

справки

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

оон

госдума рф

единый день голосования в россии

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Секретариат ООН обеспокоен проведением выборов РФ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, равно как и в Крыму, несмотря на то, что эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, следует из заявления на заседании СБ ООН помощника генсека организации Мирослава Енчи. "Мы обеспокоены сообщениями о том, что Российская Федерация проводит так называемые выборы в районах Украины, которые в настоящее время находятся под российским военным контролем", - сказал Енча. По его словам, эти выборы "не имеют никаких юридических оснований". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Они начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/vybory-1895020196.html

https://ria.ru/20230908/inostrannye-1895071278.html

россия

луганская народная республика

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справки, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, оон, госдума рф, единый день голосования в россии