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Сенатор рассказал, как проходят выборы в Херсонской области - РИА Новости, 08.09.2023
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15:36 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vybory-1895020196.html
Сенатор рассказал, как проходят выборы в Херсонской области
Сенатор рассказал, как проходят выборы в Херсонской области - РИА Новости, 08.09.2023
Сенатор рассказал, как проходят выборы в Херсонской области
Голосование в Херсонской области проходит активно, явка выше ожиданий, обстрелы со стороны Украины не повлияют на его ход, заявил РИА Новости по телефону из... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:36
2023-09-08T15:36
единый день голосования в россии — 2023
херсонская область
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Голосование в Херсонской области проходит активно, явка выше ожиданий, обстрелы со стороны Украины не повлияют на его ход, заявил РИА Новости по телефону из региона сенатор Константин Басюк. Избирком Херсонской области зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий, которые претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". "Голосование в регионе идет полным ходом. Радует активность херсонцев, явка выше ожиданий. Досрочное голосование завершилось вчера, явка, по данным председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой, составила более 50% (53,19%)", - сказал Басюк. По его словам, в единый день голосования - 8, 9 и 10 сентября - для избирателей в Херсонской области открыт 51 участок для голосования. "Проголосовать можно во всех округах области, кроме Голопристанского и Алёшкинского. Чтобы наши херсонские избиратели смогли спокойно проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований, глава региона (врио губернатора) Владимир Сальдо издал указ о нерабочем дне в области сегодня, 8 сентября", - добавил он. Басюк отметил, что обстановка в целом спокойная. "Безопасность выборов обеспечивается в том числе и силами Росгвардии. Это безусловный приоритет. Да, конечно, попытки провокаций со стороны Украины фиксируются, были обстрелы с украинской стороны, но на ход голосования они, уверен, никак не повлияют", - подчеркнул законодатель. Басюк также рассказал, что на избирательных участках, где удалось сегодня побывать, много людей, на некоторых даже очереди. "Настроение отличное", - заключил он.
https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html
https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html
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единый день голосования в россии — 2023, херсонская область
Единый день голосования в России — 2023, Херсонская область
Сенатор рассказал, как проходят выборы в Херсонской области

Сенатор: голосование в Херсонской области идет активно, обстрелы ВСУ не повлияют

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Голосование в Херсонской области проходит активно, явка выше ожиданий, обстрелы со стороны Украины не повлияют на его ход, заявил РИА Новости по телефону из региона сенатор Константин Басюк.
Избирком Херсонской области зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий, которые претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".
"Голосование в регионе идет полным ходом. Радует активность херсонцев, явка выше ожиданий. Досрочное голосование завершилось вчера, явка, по данным председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой, составила более 50% (53,19%)", - сказал Басюк.
По его словам, в единый день голосования - 8, 9 и 10 сентября - для избирателей в Херсонской области открыт 51 участок для голосования.
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"Проголосовать можно во всех округах области, кроме Голопристанского и Алёшкинского. Чтобы наши херсонские избиратели смогли спокойно проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований, глава региона (врио губернатора) Владимир Сальдо издал указ о нерабочем дне в области сегодня, 8 сентября", - добавил он.
Басюк отметил, что обстановка в целом спокойная.
"Безопасность выборов обеспечивается в том числе и силами Росгвардии. Это безусловный приоритет. Да, конечно, попытки провокаций со стороны Украины фиксируются, были обстрелы с украинской стороны, но на ход голосования они, уверен, никак не повлияют", - подчеркнул законодатель.
Басюк также рассказал, что на избирательных участках, где удалось сегодня побывать, много людей, на некоторых даже очереди.
"Настроение отличное", - заключил он.
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