https://ria.ru/20230908/vybory-1895015146.html

В ЦИК рассказали о работе с жалобами о принуждении к онлайн-голосованию

В ЦИК рассказали о работе с жалобами о принуждении к онлайн-голосованию - РИА Новости, 08.09.2023

В ЦИК рассказали о работе с жалобами о принуждении к онлайн-голосованию

Центризбирком России будет контролировать и не допустит, чтобы те, кто заявил о случаях принуждения к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:19

2023-09-08T15:19

2023-09-08T15:19

единый день голосования в россии — 2023

элла памфилова

политика

дистанционное электронное голосование

цик рф

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Центризбирком России будет контролировать и не допустит, чтобы те, кто заявил о случаях принуждения к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на сентябрьских выборах, пострадали, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Я упоминала, жалобу работника Химкинского водоканала ... о принуждении к дистанционному электронному голосованию на предприятии. Он написал жалобу в правоохранительные органы и к нам. Мы к этому относимся очень серьезно", - сказала Памфилова в ходе брифинга о ходе голосования на выборах 2023 года. По ее словам, на некоторых ресурсах появилась информация о том, что якобы заявитель за такую жалобу может пострадать. "Мы это берем на контроль. За это никто пострадать не должен, и мы это не допустим", - подчеркнула Памфилова. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html

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единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, политика, дистанционное электронное голосование, цик рф