https://ria.ru/20230908/vybory-1894978319.html

В Мосгоризбирком не поступало замечаний о нарушениях на выборах

В Мосгоризбирком не поступало замечаний о нарушениях на выборах - РИА Новости, 08.09.2023

В Мосгоризбирком не поступало замечаний о нарушениях на выборах

Замечаний о нарушении хода избирательного процесса в Мосгоризбирком на текущий момент не поступало, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:43

2023-09-08T13:43

2023-09-08T13:43

единый день голосования в россии — 2023

мосгоризбирком

ольга кириллова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894945250_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_a10d5843459374877e709b04408c11d1.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замечаний о нарушении хода избирательного процесса в Мосгоризбирком на текущий момент не поступало, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "По крайней мере, на сейчас у нас в Московскую городскую избирательную комиссию замечаний о нарушениях хода голосования не поступало", - сказала Кириллова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, мосгоризбирком, ольга кириллова, москва