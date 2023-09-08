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Губернатор Воронежской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Воронежской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2023

Губернатор Воронежской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что проголосовал на выборах главы региона с помощью дистанционного электронного... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:08

2023-09-08T13:08

2023-09-08T13:08

воронежская область

политика

единый день голосования в россии — 2023

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что проголосовал на выборах главы региона с помощью дистанционного электронного голосования. Выборы губернатора Воронежской области проходят с 8 по 10 сентября. Формат дистанционного электронного голосования в регионе применяется впервые. "Принял участие в голосовании на выборах губернатора через дистанционное электронное голосование", - написал Гусев. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Андрей Рогатнев от КПРФ, Павел Большов от ЛДПР, Игорь Борисов от партии "Родина", Ярослав Тарасов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и действующий глава региона Александр Гусев от "Единой России".

воронежская область

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воронежская область, политика, единый день голосования в россии — 2023, александр гусев (губернатор)