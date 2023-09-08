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Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов
Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Псковской области составила к полудню 3,69%, проголосовало 16695 избирателей, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:01
2023-09-08T13:01
2023-09-08T13:01
политика
псковская область
михаил ведерников
игорь романов
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единый день голосования в россии — 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Псковской области составила к полудню 3,69%, проголосовало 16695 избирателей, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. "Явка по выборам губернатора Псковской области на 12:00 8 сентября составила 3,69%, проголосовало 16695 избирателей", - рассказали в избиркоме. В регионе впервые проводится дистанционное электронное голосование - такой возможностью воспользовались 48% избирателей от общего числа людей, подавших заявление на участие в ДЭГ. В Псковской области в 8 утра открылись 596 избирательных участков. Трехдневное голосование стартовало 8 сентября и продлится до 10 сентября. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. Более 52 тысяч человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. В течение трех дней жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата - действующий глава Михаил Ведерников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).
https://ria.ru/20230908/pasechnik-1894954221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, псковская область, михаил ведерников, игорь романов, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Псковская область, Михаил Ведерников, Игорь Романов, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов
Явка на выборах главы Псковской области к полудню составила более трех процентов