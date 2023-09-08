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Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов

Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах псковского губернатора пока составила более трех процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Псковской области составила к полудню 3,69%, проголосовало 16695 избирателей, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:01

2023-09-08T13:01

2023-09-08T13:01

политика

псковская область

михаил ведерников

игорь романов

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Псковской области составила к полудню 3,69%, проголосовало 16695 избирателей, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. "Явка по выборам губернатора Псковской области на 12:00 8 сентября составила 3,69%, проголосовало 16695 избирателей", - рассказали в избиркоме. В регионе впервые проводится дистанционное электронное голосование - такой возможностью воспользовались 48% избирателей от общего числа людей, подавших заявление на участие в ДЭГ. В Псковской области в 8 утра открылись 596 избирательных участков. Трехдневное голосование стартовало 8 сентября и продлится до 10 сентября. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. Более 52 тысяч человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. В течение трех дней жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата - действующий глава Михаил Ведерников (Единая Россия), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (партия Роста).

https://ria.ru/20230908/pasechnik-1894954221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, псковская область, михаил ведерников, игорь романов, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023