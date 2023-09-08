В избиркоме ДНР рассказали, как проходит голосование в республике
Избирком: голосование в ДНР проходит в спокойной обстановке
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка
Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Голосование проходит на всех участках в ДНР в спокойной обстановке, заявил глава избиркома республики Владимир Высоцкий.
"Да, все проходит спокойно, все участки работают", - заявил Высоцкий журналистам.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. За восемь дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43 процентов избирателей. На выборах в городской совет Донецка предварительная явка составила 45,78% избирателей.