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В Нижегородской области стартовало электронное голосование - РИА Новости, 08.09.2023
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08:48 08.09.2023 (обновлено: 08:49 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vybory-1894889983.html
В Нижегородской области стартовало электронное голосование
В Нижегородской области стартовало электронное голосование - РИА Новости, 08.09.2023
В Нижегородской области стартовало электронное голосование
Дистанционное электронное голосование на выборах главы региона стартовало в Нижегородской области в 08.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:48
2023-09-08T08:49
политика
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
лдпр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах главы региона стартовало в Нижегородской области в 08.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. "Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 08.00 8 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 тысяч 531 избиратель. В любой из трех дней – 8, 9 и до 20.00 10 сентября – эти избиратели могут проголосовать электронно. По данным на 08.15 8 сентября проголосовали 2474 человека", - заявили агентству в облизбиркоме. Кроме того, 8 сентября в 08.00 в Нижегородской области открыли 2190 избирательных участков, подготовленных к голосованию на выборах губернатора Нижегородской области, а также на дополнительных и повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований (в 23 муниципальных и городских округах планируется к замещению 32 мандата, в том числе один мандат – в городской Думе Нижнего Новгорода). По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек. Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
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политика, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, лдпр, александр быков
Политика, Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, ЛДПР, Александр Быков
В Нижегородской области стартовало электронное голосование

В Нижегородской области началось электронное голосование на выборах губернатора

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах главы региона стартовало в Нижегородской области в 08.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
«
"Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 08.00 8 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 тысяч 531 избиратель. В любой из трех дней – 8, 9 и до 20.00 10 сентября – эти избиратели могут проголосовать электронно. По данным на 08.15 8 сентября проголосовали 2474 человека", - заявили агентству в облизбиркоме.
Кроме того, 8 сентября в 08.00 в Нижегородской области открыли 2190 избирательных участков, подготовленных к голосованию на выборах губернатора Нижегородской области, а также на дополнительных и повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований (в 23 муниципальных и городских округах планируется к замещению 32 мандата, в том числе один мандат – в городской Думе Нижнего Новгорода). По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек.
Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
Голосование действующих глав Магаданской области, Приморья, Якутии и других областей - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей
08:18
 
ПолитикаНижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинКПРФЕдиный день голосования в России — 2023Единая РоссияЛДПРАлександр Быков
 
 
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