https://ria.ru/20230908/vybory-1894889983.html

В Нижегородской области стартовало электронное голосование

В Нижегородской области стартовало электронное голосование - РИА Новости, 08.09.2023

В Нижегородской области стартовало электронное голосование

Дистанционное электронное голосование на выборах главы региона стартовало в Нижегородской области в 08.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:48

2023-09-08T08:48

2023-09-08T08:49

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах главы региона стартовало в Нижегородской области в 08.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. "Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 08.00 8 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включен 125 тысяч 531 избиратель. В любой из трех дней – 8, 9 и до 20.00 10 сентября – эти избиратели могут проголосовать электронно. По данным на 08.15 8 сентября проголосовали 2474 человека", - заявили агентству в облизбиркоме. Кроме того, 8 сентября в 08.00 в Нижегородской области открыли 2190 избирательных участков, подготовленных к голосованию на выборах губернатора Нижегородской области, а также на дополнительных и повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований (в 23 муниципальных и городских округах планируется к замещению 32 мандата, в том числе один мандат – в городской Думе Нижнего Новгорода). По данным облизбиркома, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составляет 2 491 728 человек. Голосование на выборах губернатора Нижегородской области проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").

https://ria.ru/20230908/magadan-1894888216.html

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Варвара Скокшина

политика, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, лдпр, александр быков