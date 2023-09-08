Рейтинг@Mail.ru
В Москве начались выборы мэра - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 08.09.2023 (обновлено: 09:23 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vybory-1894887192.html
В Москве начались выборы мэра
В Москве начались выборы мэра - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве начались выборы мэра
В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра города. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:03
2023-09-08T09:23
единый день голосования в россии — 2023
сергей собянин
москва
владислав даванков
борис чернышов (депутат)
лдпр
госдума рф
московская городская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894329511_0:130:3073:1859_1920x0_80_0_0_f69fca3136b01de77736e6e6fdd1ccbd.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра города.В этом году жители столицы могут проголосовать четырьмя разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому. Сделать свой выбор можно до 20:00 10 сентября.Очное голосование возможно на почти 2,2 тысячи избирательных участков.Кроме того, создатели электронной системы рекомендовали не голосовать в первые часы, если есть такая возможность, чтобы не попасть в виртуальную очередь. Главным техническим новшеством этого года стали терминалы электронного голосования, которые установлены на всех избирательных участках столицы. Их на каждом участке несколько. Это позволит избежать очередей и застрахует избирателей от любых неполадок. При необходимости на участках жителям окажут помощь.Для избирателей, не имеющих возможности попасть на избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрены переносные терминалы, которые выглядят, как небольшой чемоданчик. Члены комиссии принесут его домой к избирателю.Москвичи, проголосовавшие онлайн, смогут поучаствовать в акции "Миллион призов", которая дает возможность получить тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов.В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев.Помимо этого, москвичи выберут депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов.
https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894329511_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acd5b057be62333180d73177427a010f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, москва, владислав даванков, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф, московская городская дума, политика, россия
Единый день голосования в России — 2023, Сергей Собянин, Москва, Владислав Даванков, Борис Чернышов (депутат), ЛДПР, Госдума РФ, Московская городская дума, Политика, Россия
В Москве начались выборы мэра

В Москве стартовали трехдневные выборы мэра

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПлакат с информацией о выборах мэра Москвы
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра города.
В этом году жители столицы могут проголосовать четырьмя разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому. Сделать свой выбор можно до 20:00 10 сентября.
Очное голосование возможно на почти 2,2 тысячи избирательных участков.
Кроме того, создатели электронной системы рекомендовали не голосовать в первые часы, если есть такая возможность, чтобы не попасть в виртуальную очередь.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
Главным техническим новшеством этого года стали терминалы электронного голосования, которые установлены на всех избирательных участках столицы. Их на каждом участке несколько. Это позволит избежать очередей и застрахует избирателей от любых неполадок. При необходимости на участках жителям окажут помощь.
Для избирателей, не имеющих возможности попасть на избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрены переносные терминалы, которые выглядят, как небольшой чемоданчик. Члены комиссии принесут его домой к избирателю.
Москвичи, проголосовавшие онлайн, смогут поучаствовать в акции "Миллион призов", которая дает возможность получить тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов.
В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев.
Помимо этого, москвичи выберут депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн
Вчера, 12:27
 
Единый день голосования в России — 2023Сергей СобянинМоскваВладислав ДаванковБорис Чернышов (депутат)ЛДПРГосдума РФМосковская городская думаПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала