https://ria.ru/20230908/vybory-1894887192.html

В Москве начались выборы мэра

В Москве начались выборы мэра - РИА Новости, 08.09.2023

В Москве начались выборы мэра

В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра города. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:03

2023-09-08T08:03

2023-09-08T09:23

единый день голосования в россии — 2023

сергей собянин

москва

владислав даванков

борис чернышов (депутат)

лдпр

госдума рф

московская городская дума

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра города.В этом году жители столицы могут проголосовать четырьмя разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и на дому. Сделать свой выбор можно до 20:00 10 сентября.Очное голосование возможно на почти 2,2 тысячи избирательных участков.Кроме того, создатели электронной системы рекомендовали не голосовать в первые часы, если есть такая возможность, чтобы не попасть в виртуальную очередь. Главным техническим новшеством этого года стали терминалы электронного голосования, которые установлены на всех избирательных участках столицы. Их на каждом участке несколько. Это позволит избежать очередей и застрахует избирателей от любых неполадок. При необходимости на участках жителям окажут помощь.Для избирателей, не имеющих возможности попасть на избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрены переносные терминалы, которые выглядят, как небольшой чемоданчик. Члены комиссии принесут его домой к избирателю.Москвичи, проголосовавшие онлайн, смогут поучаствовать в акции "Миллион призов", которая дает возможность получить тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов.В выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев.Помимо этого, москвичи выберут депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов.

https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, москва, владислав даванков, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф, московская городская дума, политика, россия