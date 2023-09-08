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На выборах губернатора Самарской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
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07:11 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vybory-1894884179.html
На выборах губернатора Самарской области открылись избирательные участки
На выборах губернатора Самарской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах губернатора Самарской области открылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах главы региона открылись в первый избирательный день в Самарской области. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:11
2023-09-08T07:11
самарская область
тольятти
сызрань
политика
дмитрий азаров
единая россия
кпрф
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САМАРА, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в первый избирательный день в Самарской области. В регионе голосование будет проходить три дня. Жители области 8, 9 и 10 сентября будут выбирать губернатора и депутатов в городских округах Тольятти и Сызрани. Кроме того, в 31 районе региона будут дополнительно избраны депутаты представительных органов муниципальных образований. Как сообщили РИА Новости в региональном избиркоме, в области открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрированы 2 397 595 избирателей. Голосование на выборах главы региона будет проходить с 8 по 10 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и финансовый директор ООО "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".
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самарская область, тольятти, сызрань, политика, дмитрий азаров, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Самарская область, Тольятти, Сызрань, Политика, Дмитрий Азаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
На выборах губернатора Самарской области открылись избирательные участки

В первый день выборов главы Самарской области открылись участки для голосования

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
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САМАРА, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в первый избирательный день в Самарской области.
В регионе голосование будет проходить три дня. Жители области 8, 9 и 10 сентября будут выбирать губернатора и депутатов в городских округах Тольятти и Сызрани. Кроме того, в 31 районе региона будут дополнительно избраны депутаты представительных органов муниципальных образований.
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Магаданской области начались выборы губернатора
00:04
Как сообщили РИА Новости в региональном избиркоме, в области открылся 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрированы 2 397 595 избирателей.
Голосование на выборах главы региона будет проходить с 8 по 10 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск).
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров от "Единой России", депутаты губернской думы Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и финансовый директор ООО "КД ПМК" Сергей Пухаев от партии "Новые люди".
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