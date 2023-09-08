Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подтягивают резервные части в Харьковскую область - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 08.09.2023 (обновлено: 11:58 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vsu-1894921439.html
ВСУ подтягивают резервные части в Харьковскую область
ВСУ подтягивают резервные части в Харьковскую область - РИА Новости, 08.09.2023
ВСУ подтягивают резервные части в Харьковскую область
Украинские войска подтягивают в Харьковскую область множество резервных частей, выгоняя местных жителей из домов, заявил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:30
2023-09-08T11:58
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
киев
россия
энтони блинкен
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска подтягивают в Харьковскую область множество резервных частей, выгоняя местных жителей из домов, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала."В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наемников западных очень много. Мы не знаем точного количество сформировавшейся группировки у них на этом направлении, но местное население именно с той стороны говорит, что все-таки очень много заехало военных, они занимают целиком целые поселки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют, там сейчас оборудуются казармы", - сказал Ганчев.По его словам, ВСУ не оставляют и попыток прорвать российскую оборону на разных направлениях в Харьковской области, в том числе задействуют ДРГ, но все такие попытки пресекаются российскими военными.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230908/oruzhie-1894914736.html
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894911936.html
харьковская область
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, киев, россия, энтони блинкен, нато, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Россия, Энтони Блинкен, НАТО, Сергей Шойгу, Владимир Путин
ВСУ подтягивают резервные части в Харьковскую область

ВСУ подтягивают резервные части, включая наемников, в Харьковскую область

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска подтягивают в Харьковскую область множество резервных частей, выгоняя местных жителей из домов, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наемников западных очень много. Мы не знаем точного количество сформировавшейся группировки у них на этом направлении, но местное население именно с той стороны говорит, что все-таки очень много заехало военных, они занимают целиком целые поселки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют, там сейчас оборудуются казармы", - сказал Ганчев.
По его словам, ВСУ не оставляют и попыток прорвать российскую оборону на разных направлениях в Харьковской области, в том числе задействуют ДРГ, но все такие попытки пресекаются российскими военными.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
"Мы не понимаем". В США пришли в шок из-за действий Украины
10:59
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На Украине задержали россиянку, якобы корректировавшую удары по Сумам
10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреКиевРоссияЭнтони БлинкенНАТОСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала