ВСУ подтягивают резервные части в Харьковскую область
ВСУ подтягивают резервные части, включая наемников, в Харьковскую область
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска подтягивают в Харьковскую область множество резервных частей, выгоняя местных жителей из домов, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"В последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе наемников западных очень много. Мы не знаем точного количество сформировавшейся группировки у них на этом направлении, но местное население именно с той стороны говорит, что все-таки очень много заехало военных, они занимают целиком целые поселки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют, там сейчас оборудуются казармы", - сказал Ганчев.
По его словам, ВСУ не оставляют и попыток прорвать российскую оборону на разных направлениях в Харьковской области, в том числе задействуют ДРГ, но все такие попытки пресекаются российскими военными.
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.