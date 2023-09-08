https://ria.ru/20230908/vsu-1894889101.html

ВСУ истощили свои резервы в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ истощили свои резервы в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 08.09.2023

ВСУ истощили свои резервы в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, идет переброска с других участков фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:38

2023-09-08T08:38

2023-09-08T08:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, идет переброска с других участков фронта, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей, перебрасывают дополнительные силы с других участков фронта и областей, подконтрольных режиму Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, благодаря применению российскими войсками умелой военной тактики и стратегии украинской армии не удается взять инициативу на линии фронта, а попытки штурма заканчиваются колоссальными потерями. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html

https://ria.ru/20230907/blinken-1894860768.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область