https://ria.ru/20230908/vertolet-1894886677.html

Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море

Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море - РИА Новости, 08.09.2023

Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море

Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:59

2023-09-08T07:59

2023-09-08T07:59

оаэ

египет

юар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_90d70886b21d0179b424f9607e359b6c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ. Авария произошла во время ночного тренировочного полета. "Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении (в море - ред.) вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились два пилота из Египта и ЮАР. Поисково-спасательные отряды извлекли обломки транспортного средства, поиски экипажа продолжаются. В район крушения выехала специальная группа, добавило агентство.

https://ria.ru/20230827/vertolet-1892477421.html

оаэ

египет

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, египет, юар, в мире