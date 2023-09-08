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Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море - РИА Новости, 08.09.2023
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07:59 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vertolet-1894886677.html
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море - РИА Новости, 08.09.2023
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море
Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:59
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ. Авария произошла во время ночного тренировочного полета. "Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении (в море - ред.) вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились два пилота из Египта и ЮАР. Поисково-спасательные отряды извлекли обломки транспортного средства, поиски экипажа продолжаются. В район крушения выехала специальная группа, добавило агентство.
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оаэ, египет, юар, в мире
ОАЭ, Египет, ЮАР, В мире
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море

WAM: в ОАЭ разбился вертолет компании Aerogulf, идут поиски экипажа

© Associated Press Guiseppe CacaceСкорая помощь в ОАЭ
Скорая помощь в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Associated Press Guiseppe Cacace
Скорая помощь в ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ.
Авария произошла во время ночного тренировочного полета.
"Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении (в море - ред.) вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились два пилота из Египта и ЮАР. Поисково-спасательные отряды извлекли обломки транспортного средства, поиски экипажа продолжаются. В район крушения выехала специальная группа, добавило агентство.
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