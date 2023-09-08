https://ria.ru/20230908/vertolet-1894886677.html
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море - РИА Новости, 08.09.2023
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море
Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:59
2023-09-08T07:59
2023-09-08T07:59
оаэ
египет
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_90d70886b21d0179b424f9607e359b6c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вертолет дубайской компании-перевозчика Aerogulf с двумя пилотами на борту разбился в море, ведутся поиски экипажа, передает эмиратское агентство WAM со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ. Авария произошла во время ночного тренировочного полета. "Отдел расследования авиакатастроф Управления гражданской авиации сообщил... о падении (в море - ред.) вертолета Bell212, принадлежащего Aerogulf", - говорится в сообщении. Отмечается, что на борту находились два пилота из Египта и ЮАР. Поисково-спасательные отряды извлекли обломки транспортного средства, поиски экипажа продолжаются. В район крушения выехала специальная группа, добавило агентство.
https://ria.ru/20230827/vertolet-1892477421.html
оаэ
египет
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_a746c43811668f8ae2b78c132b573728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, египет, юар, в мире
Вертолет эмиратской компании Aerogulf разбился в море
WAM: в ОАЭ разбился вертолет компании Aerogulf, идут поиски экипажа