https://ria.ru/20230908/vatikan-1894952540.html

В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине

В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине - РИА Новости, 08.09.2023

В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" исключил посредничество Ватикана в урегулировании... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:49

2023-09-08T12:49

2023-09-08T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

ватикан

украина

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск 25 августа обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику со стороны официального Киева. Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что УГКЦ ожидает "объяснения ситуации от Святого престола, чтобы не допустить манипулирования словами и намерениями" понтифика. "Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе - это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять… Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость", - сказал Подоляк. По его словам, нет смысла говорить о посреднике в урегулировании в лице папы Римского, "если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию".

https://ria.ru/20230829/frantsisk-1892897896.html

ватикан

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Кирилл Волков

в мире, ватикан, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр