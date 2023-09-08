В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине
Подоляк назвал посредничество Ватикана невозможным из-за "пророссийскости" папы
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск 25 августа обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику со стороны официального Киева. Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что УГКЦ ожидает "объяснения ситуации от Святого престола, чтобы не допустить манипулирования словами и намерениями" понтифика.
"Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе - это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять… Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость", - сказал Подоляк. По его словам, нет смысла говорить о посреднике в урегулировании в лице папы Римского, "если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию".