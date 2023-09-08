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В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 08.09.2023 (обновлено: 13:06 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vatikan-1894952540.html
В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине
В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине - РИА Новости, 08.09.2023
В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" исключил посредничество Ватикана в урегулировании... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:49
2023-09-08T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
ватикан
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск 25 августа обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику со стороны официального Киева. Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что УГКЦ ожидает "объяснения ситуации от Святого престола, чтобы не допустить манипулирования словами и намерениями" понтифика. "Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе - это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять… Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость", - сказал Подоляк. По его словам, нет смысла говорить о посреднике в урегулировании в лице папы Римского, "если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию".
https://ria.ru/20230829/frantsisk-1892897896.html
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в мире, ватикан, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ватикан, Украина, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине

Подоляк назвал посредничество Ватикана невозможным из-за "пророссийскости" папы

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск 25 августа обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Эти заявления вызвали критику со стороны официального Киева. Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что УГКЦ ожидает "объяснения ситуации от Святого престола, чтобы не допустить манипулирования словами и намерениями" понтифика.
"Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе - это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять… Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая введет в заблуждение Украину или справедливость", - сказал Подоляк. По его словам, нет смысла говорить о посреднике в урегулировании в лице папы Римского, "если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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29 августа, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВатиканУкраинаМихаил ПодолякСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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