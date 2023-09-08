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Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter - РИА Новости, 08.09.2023
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:29
2023-09-08T15:29
2023-09-08T15:32
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невада
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды". "Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост журналиста Гленна Гринвальда. Журналист комментировал публикацию газеты Washington Post о том, что отказ соцсети X подвергать цензуре контент якобы способствует распространению "пророссийской пропаганды". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
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в мире, технологии, невада, илон маск, гленн гринвальд, twitter
В мире, Технологии, Невада, Илон Маск, Гленн Гринвальд, Twitter
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter
Маск: в соцсети X нет пророссийской пропаганды