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Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter - РИА Новости, 08.09.2023

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды". РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:29

2023-09-08T15:29

2023-09-08T15:32

в мире

технологии

невада

илон маск

гленн гринвальд

twitter

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды". "Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост журналиста Гленна Гринвальда. Журналист комментировал публикацию газеты Washington Post о том, что отказ соцсети X подвергать цензуре контент якобы способствует распространению "пророссийской пропаганды". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

https://ria.ru/20230908/mask-1894885982.html

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в мире, технологии, невада, илон маск, гленн гринвальд, twitter