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Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter - РИА Новости, 08.09.2023
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15:29 08.09.2023 (обновлено: 15:32 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/twitter-1895018340.html
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter - РИА Новости, 08.09.2023
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:29
2023-09-08T15:32
в мире
технологии
невада
илон маск
гленн гринвальд
twitter
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды". "Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост журналиста Гленна Гринвальда. Журналист комментировал публикацию газеты Washington Post о том, что отказ соцсети X подвергать цензуре контент якобы способствует распространению "пророссийской пропаганды". Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
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в мире, технологии, невада, илон маск, гленн гринвальд, twitter
В мире, Технологии, Невада, Илон Маск, Гленн Гринвальд, Twitter
Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в бывшем Twitter

Маск: в соцсети X нет пророссийской пропаганды

© AP Photo / Benjamin FanjoyИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в социальной сети X (бывшая Twitter) нет "пророссийской пропаганды".
"Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим ее", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост журналиста Гленна Гринвальда. Журналист комментировал публикацию газеты Washington Post о том, что отказ соцсети X подвергать цензуре контент якобы способствует распространению "пророссийской пропаганды".
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Илон Маск поднял мятеж против США
08:00
 
В миреТехнологииНевадаИлон МаскГленн ГринвальдTwitter
 
 
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