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В Греции число жертв циклона "Даниэль" выросло
В Греции число жертв циклона "Даниэль" выросло - РИА Новости, 08.09.2023
В Греции число жертв циклона "Даниэль" выросло
Число жертв циклона "Даниэль" в Греции выросло до десяти человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщил министр климатического кризиса и... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:11
2023-09-08T19:11
2023-09-08T19:11
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число жертв циклона "Даниэль" в Греции выросло до десяти человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщил министр климатического кризиса и гражданской защиты страны Василис Кикилиас, выступая с информацией по ситуации с наводнениями. С понедельника по всей Греции шли сильнейшие ливни, затопленными оказались большие территории. В пятницу сообщалось о шести погибших и шести пропавших без вести. "Всего из-за непогоды "Даниэль" погибли 10 наших сограждан. Есть также четверо пропавших без вести в районах Волоса и Пилио, и мы надеемся, что они в порядке, как вчера оказался в добром здравии пропавший без вести в районе Агия Триада", - сказал министр. Кикилиас призвал не доверять слухам о большом количестве жертв. Он сообщил, что со вчерашнего дня, когда в 14 селах началась масштабная эвакуационно-спасательная операция с использованием воздушных и наземных средств, вертолетами пожарной службы и вооруженных сил было проведено 296 операций по спасению. 150 людям требовалась немедленная медицинская помощь, отметил он. Ещё 1700 человек были доставлены в безопасные места наземными спасательными бригадами на лодках и машинах, сообщил Кикилиас.
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в мире, греция, здоровье - общество, волос
В мире, Греция, Здоровье - Общество, Волос
В Греции число жертв циклона "Даниэль" выросло
В Греции число жертв циклона "Даниэль" выросло до 10
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число жертв циклона "Даниэль" в Греции выросло до десяти человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщил министр климатического кризиса и гражданской защиты страны Василис Кикилиас, выступая с информацией по ситуации с наводнениями.
С понедельника по всей Греции шли сильнейшие ливни, затопленными оказались большие территории. В пятницу сообщалось о шести погибших и шести пропавших без вести.
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«
"Всего из-за непогоды "Даниэль" погибли 10 наших сограждан. Есть также четверо пропавших без вести в районах Волоса и Пилио, и мы надеемся, что они в порядке, как вчера оказался в добром здравии пропавший без вести в районе Агия Триада", - сказал министр.
Кикилиас призвал не доверять слухам о большом количестве жертв.
Он сообщил, что со вчерашнего дня, когда в 14 селах началась масштабная эвакуационно-спасательная операция с использованием воздушных и наземных средств, вертолетами пожарной службы и вооруженных сил было проведено 296 операций по спасению. 150 людям требовалась немедленная медицинская помощь, отметил он.
Ещё 1700 человек были доставлены в безопасные места наземными спасательными бригадами на лодках и машинах, сообщил Кикилиас.
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