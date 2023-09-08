https://ria.ru/20230908/tsik-1895008391.html

В ЦИК раскритиковали западные СМИ за фейки в адрес силовиков на голосовании

В ЦИК раскритиковали западные СМИ за фейки в адрес силовиков на голосовании - РИА Новости, 08.09.2023

В ЦИК раскритиковали западные СМИ за фейки в адрес силовиков на голосовании

Представители МВД и Росгвардии помогают организовать голосование на тяжелых направлениях в новых регионах РФ, "их стволы защищают", а оружие тех, кто выдвигает... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:57

2023-09-08T14:57

2023-09-08T14:57

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

николай булаев

александр брод

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Представители МВД и Росгвардии помогают организовать голосование на тяжелых направлениях в новых регионах РФ, "их стволы защищают", а оружие тех, кто выдвигает обвинения, – стреляет "и в грудь, и в спину", сказал замглавы ЦИК России Николай Булаев, комментируя публикации в западных СМИ о выборах в России. "Мы сегодня слышали у коллег (из новых регионов РФ) много о том, что из-за рубежа очень много пишут, что голосование проходит (под дулами)", - сказал он. По его словам, такие обвинения поступают в адрес тех, кто голосует и организует голосование. "Я бы хотел отметить для тех, кто пишет о том, что наши солдаты, представители МВД, Росгвардии, якобы под дулами (заставляют голосовать). Их стволы не смотрят ни в спины избирателям, ни членам комиссий. Их стволы защищают. А вот стволы тех, кто пишет такое, они стреляют и в грудь и спину, и сверху – бомбы, и снизу – мину закладывает. А ответ на вопрос, кто и что в этой жизни делает, достаточно посмотреть такие ролики", - сказал Булаев. Булаев попросил показать на экране видеоролик, где идет солдат с ящиком для голосования. "Это на экстерриториальных участках, образованных одной из наших комиссий на территории одной из новых республик", - сказал он. Булаев отметил, что это одно из самых мирных видео, которое он видел. Ранее член СПЧ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод сообщил РИА Новости, что информация, которую распространяют украинские СМИ и перепечатывают западные о голосовании в новых регионах - фейковая, выборы проходят организованно при активном участии избирателей. Также он уточнил, что из некоторых регионов поступает информация о незаконной агитации в непосредственной близости от избирательных участков со стороны отдельных представителей политических партий. По словам Брода, наблюдатели информируют избирательные комиссии о подобных проблемных моментах, и случаи незаконного голосования пресекаются. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, николай булаев, александр брод, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023