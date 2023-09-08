https://ria.ru/20230908/trassa-1895018458.html

Путин приехал в Нижегородскую область на открытие участков трассы М-12

Путин приехал в Нижегородскую область на открытие участков трассы М-12 - РИА Новости, 08.09.2023

Путин приехал в Нижегородскую область на открытие участков трассы М-12

Президент РФ Владимир Путин приехал в Нижегородскую область, где пройдет церемония открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, передает... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:29

2023-09-08T15:29

2023-09-08T16:42

нижегородская область

москва

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Нижегородскую область, где пройдет церемония открытия участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса, передает корреспондент РИА Новости.Перед церемонией глава государства осмотрел исторический центр Арзамаса. О развитии города ему рассказал мэр, а нижегородский губернатор Глеб Никитин показал президенту памятную доску на фасаде медколледжа - выпускник - фельдшер пошел добровольцем на Донбасс в 2022 году, но погиб. "Восьмого сентября у него был бы день рождения. Сегодня. Именно в этот день", - сказал Никитин.Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса - 415 километров автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает 4 региона – Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 308 километров открывается сегодня, по 107 км уже идет движение транспорта с прошлого года. Сейчас на участке от Москвы до Арзамаса работают шесть временных контейнерных комплексов для заправки и четыре многофункциональные зоны сервиса. Количество МФЗ до конца года увеличится до 16.Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец текущего года. Её общая протяженность составляет 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов, скоростной режим пока установлен в 110 километров в час.

https://ria.ru/20230907/razmetka-1894783574.html

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Путин открывает движение на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса Путин открывает движение на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса 2023-09-08T15:29 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижегородская область, москва, владимир путин, экономика