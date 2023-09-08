https://ria.ru/20230908/taktika-1894888837.html

Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 08.09.2023

Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции в районе Червоная Диброва в ЛНР и комбинируют штурмовые действия с позиционной работой, РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:36

2023-09-08T08:36

2023-09-08T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции в районе Червоная Диброва в ЛНР и комбинируют штурмовые действия с позиционной работой, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После "накатов" идет активная контрбатарейная борьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что такая тактика применяется противником, чтобы попытаться выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности штурмовых подразделений. В четверг в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и пять единиц техники.

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894881830.html

луганская народная республика

россия

киев

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, россия, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины