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Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/taktika-1894888837.html
Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 08.09.2023
Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции в районе Червоная Диброва в ЛНР и комбинируют штурмовые действия с позиционной работой, РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:36
2023-09-08T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции в районе Червоная Диброва в ЛНР и комбинируют штурмовые действия с позиционной работой, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После "накатов" идет активная контрбатарейная борьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что такая тактика применяется противником, чтобы попытаться выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности штурмовых подразделений. В четверг в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и пять единиц техники.
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894881830.html
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в мире, луганская народная республика, россия, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев сменил тактику атак на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинское командование сменило тактику при атаках на российские позиции в районе Червоная Диброва в ЛНР и комбинируют штурмовые действия с позиционной работой, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Червоная Диброва отмечается, что вооруженные формирования Украины комбинируют штурмовые действия с позиционными. После "накатов" идет активная контрбатарейная борьба", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что такая тактика применяется противником, чтобы попытаться выиграть время для перегруппировки и восстановления боеспособности штурмовых подразделений.
В четверг в Минобороны России сообщили, что группировка ВС РФ "Центр" отразила атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила до 60 украинских военнослужащих и пять единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияКиевАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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