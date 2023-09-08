https://ria.ru/20230908/tailand-1895022708.html

В Таиланде нашли способ увеличить число туристов

В Таиланде нашли способ увеличить число туристов - РИА Новости, 08.09.2023

В Таиланде нашли способ увеличить число туристов

Министр транспорта Таиланда Сурия Джунгрунгкит предложил использовать временные слоты, выделенные в аэропортах для взлета и посадки военной авиации, для... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:44

2023-09-08T15:44

2023-09-08T15:44

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

туризм

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Министр транспорта Таиланда Сурия Джунгрунгкит предложил использовать временные слоты, выделенные в аэропортах для взлета и посадки военной авиации, для коммерческих рейсов, чтобы стимулировать развитие туризма, сообщает Bangkok Post.По словам чиновника, ему стало известно от компании Airports of Thailand, управляющей аэропортами страны, что ВВС Таиланда часто не используют временные промежутки, выделенные для них воздушными гаванями. После этого он попросил министра обороны Сутина Клунгсанга рассмотреть вопрос о передаче части неиспользуемых слотов для коммерческих полетов. Это позволит увеличить их число на 100-150 в день, что должно удовлетворить спрос авиакомпаний и способствовать развитию туротрасли."Туризм – главный приоритет, так как приближается высокий сезон, длящийся с ноября по март", – приводит издание слова министра транспорта.Таиланд возглавляет список самых востребованных у россиян стран для зимнего отдыха. Туристы уже бронируют путевки туда на период вплоть до конца февраля. Самый популярный регион – Пхукет, на него приходится 84 процента от общего объема бронирований.

https://ria.ru/20230908/pattayya-1894997696.html

таиланд

пхукет (остров)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), туризм