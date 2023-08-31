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Туроператоры назвали самое бронируемое пляжное направление зимы

Туроператоры назвали самое бронируемое пляжное направление зимы - РИА Новости, 31.08.2023

Туроператоры назвали самое бронируемое пляжное направление зимы

Таиланд возглавляет топ продаж у туроператоров России на зимний сезон и Новый год, россияне уже бронируют путевки в эту страну вплоть до конца февраля, сообщили РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:30

2023-08-31T11:30

2023-08-31T11:30

туризм

новости - туризм

таиланд

россия

пхукет (остров)

tez tour

российский союз туриндустрии (рст)

coral travel

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Таиланд возглавляет топ продаж у туроператоров России на зимний сезон и Новый год, россияне уже бронируют путевки в эту страну вплоть до конца февраля, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Таиланд возглавляет топ продаж у туроператоров на зимний сезон. Россияне уже бронируют туры в Таиланд на осенне-зимний сезон, глубина продаж достигает конца февраля. Впрочем, в этом году и летом направление продавалось активно", – рассказали в РСТ. Там привели в пример данные ряда туроператоров, в их числе Coral Travel, Anex Tour и Tez Tour. В Tez Tour рассказали, что количество бронирований туров в Таиланд на зимний сезон, по состоянию на конец августа, выросло в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным туроператора, самый популярный регион Таиланда у россиян – Пхукет, на него приходится 84 процента от общего объема бронирований. Кроме того, востребованы Паттайя, Самуй, Краби, Пхи Пхи, Као Лак, Ко Чанг. В сообщении РСТ также привел слова специалиста по направления компании ITM Group Ирины Юриной, которая отметила, что по сравнению с прошлым годом тайские отельеры ощутимо лучше подготовились к сезону: контракты с отелями заключены до середины 2024 года и работа идет гораздо активнее.

https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html

таиланд

россия

пхукет (остров)

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новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), tez tour, российский союз туриндустрии (рст), coral travel, туризм, отдых на море