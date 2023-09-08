https://ria.ru/20230908/studenty-1895065303.html

В РПЦ заявили о задержании студентов из Африки на погранконтроле в Пулково

В РПЦ заявили о задержании студентов из Африки на погранконтроле в Пулково - РИА Новости, 08.09.2023

В РПЦ заявили о задержании студентов из Африки на погранконтроле в Пулково

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что случаи неподобающего отношения при пограничном досмотре к студентам из... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:57

2023-09-08T18:57

2023-09-08T18:57

религия

африка

россия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

русская православная церковь

фсб

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил РИА Новости, что случаи неподобающего отношения при пограничном досмотре к студентам из Африки, прибывающим в Россию для подготовки в учебных заведениях РПЦ, вызывают недоумение, и выразил надежду, что они будут пресекаться. "Произвол в обращении с прибывающими на обучение абитуриентами семинарии продолжили сотрудники пограничного контроля аэропорта Пулково. Двоих граждан Демократической Республики Конго, прибывших в Санкт-Петербург по приглашению Санкт-Петербургской духовной академии на обучение, сегодня в полночь, продержали без еды и воды четырнадцать часов… Очередное обращение уходит руководству Погранслужбы ФСБ России", – написал митрополит Леонид 7 сентября в своем телеграм-канале.Ночью, добавил он, студентов досматривали, "запугивали и давили" на них. По его данным, от студентов потребовали гарантийное письмо от учебного заведения."Надо сказать, что гарантийное письмо – это один из документов, необходимых при оформлении приглашения иностранного гражданина, подается при оформлении российской визы, а не на границе, при въезде в страну, без него им бы даже приглашение не оформили. До сих пор предъявления гарантийного письма дополнительно на паспортном контроле не требовалось с 2003 года", – добавил митрополит.Он отметил, что не рассматривает действия сотрудников Пулково как "целенаправленное вредительство", но, по его мнению, "разобраться стоит". Схожая ситуация в аэропорту Домодедово произошла со студентами из Танзании 26 августа. "В то время, когда Русская православная церковь прилагает все усилия для развития миссии на Африканском континенте, когда Российская Федерация выстраивает долгосрочные продуктивные взаимоотношения с африканскими странами, подобное поведение отдельных сотрудников вызывает еще больше вопросов и недоумений. Верим, что подобные препятствия и откровенное вредительство нашему общему делу православной миссии и международного сотрудничества, будут в скором времени пресечены", – сказал РИА Новости митрополит. Подобное отношение к африканским студентам, сказал он, идет вразрез как с политикой государства, так и благословением патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного синода РПЦ. "Патриарший экзархат Африки действует исключительно в соответствии с требованиями законодательства. Все документы бывают оформлены надлежащим образом, приглашения открываются в общем порядке, согласно установленной процедуре через министерство внутренних дел Российской Федерации. Если бы приглашаемые иностранные граждане вызывали подозрения у уполномоченных органов и дипломатических ведомств России, они бы не получили российскую визу. Нам по сей день непонятно, чем руководствуются в своем отношении именно к африканским студентам сотрудники пограничного контроля, вновь и вновь учиняя многочасовые допросы без видимых на то оснований", – заключил митрополит Леонид. На начало 2023 года одиннадцать студентов из Африки учились в духовных школах Санкт-Петербурга, еще шесть слушателей проходили курсы богословского обучения в Москве.

https://ria.ru/20230908/kirill-1894919575.html

https://ria.ru/20230906/vybory-1894599392.html

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африка, россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), русская православная церковь, фсб