https://ria.ru/20230908/starlink-1894870187.html

CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма

CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма - РИА Новости, 08.09.2023

CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма

Американский предприниматель Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T01:32

2023-09-08T01:32

2023-09-08T01:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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илон маск

дмитрий медведев

игорь коротченко

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, говорится в его биографии, отрывки которой приводит телеканал CNN.Биография бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее Айзексон написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна."В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink... около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот", - сообщает телеканал со ссылкой на отрывок из биографии предпринимателя.Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь, и их вынесло на берег", приводит CNN слова Айзексона.Последний адекватный человекЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию об ограничении работы Starlink вблизи Крыма, заявил, что, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке."Если то, что (автор биографии Маска Уолтер) Айзексон пишет в своей книге — правда, кажется, что Маск — единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами", - написал Медведев в соцсети X.Достоин Нобелевской премииИлон Маск будет достоин выдвижения на соискание Нобелевской премии мира в случае, если полностью лишит ВСУ поддержки системой Starlink во избежание мировой ядерной войны, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Чисто с интеллектуальных, общечеловеческих, философских подходов позиция Маска представляется абсолютно точной и оправданной. Если он примет решение об отключении ВСУ вообще от любых форматов поддержки за счет системы Starlink, это может стать поводом для выдвижения его на Нобелевскую премию мира, которая будет в данном случае гораздо более авторитетной, чем в случае тех фриковых персонажей, которых Нобелевский комитет выдвигал в последние годы на данную номинацию", - считает Коротченко.По его мнению, тезисы CNN подтвердить сложно, но если они верны, то сам мотив Маска понятен. "Маск как человек, за счет своих финансовых и интеллектуальных ресурсов стоящий может быть даже выше по своему пониманию ситуации и ее оценки, чем ключевые лица администрации Байдена, мог принять такое решение во имя высших интересов США", - пояснил аналитик.Отказал в спутниковом интернетеРанее газета New York Times со ссылкой на два осведомленных источника сообщила, что Маск в прошлом году отказал украинским властям в спутниковом интернете в районе Крыма для атак беспилотников на полуостров.Издание напомнило, что Маск позднее сам заявлял, что Starlink нельзя использовать для беспилотных ударов на большие расстояния.При этом тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, оперативно направленные Маском на Украину, New York Times называет крупным преимуществом украинских сил перед российскими войсками и подчеркивает, что альтернативы им на рынке нет.

https://ria.ru/20230907/mask-1894770404.html

https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html

https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, северная америка, америка, илон маск, дмитрий медведев, игорь коротченко, вооруженные силы украины, apple, starlink