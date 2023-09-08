Рейтинг@Mail.ru
CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/starlink-1894870187.html
CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма
CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма - РИА Новости, 08.09.2023
CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма
Американский предприниматель Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:32
2023-09-08T01:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
северная америка
америка
илон маск
дмитрий медведев
игорь коротченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, говорится в его биографии, отрывки которой приводит телеканал CNN.Биография бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее Айзексон написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна."В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink... около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот", - сообщает телеканал со ссылкой на отрывок из биографии предпринимателя.Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь, и их вынесло на берег", приводит CNN слова Айзексона.Последний адекватный человекЗампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию об ограничении работы Starlink вблизи Крыма, заявил, что, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке."Если то, что (автор биографии Маска Уолтер) Айзексон пишет в своей книге — правда, кажется, что Маск — единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами", - написал Медведев в соцсети X.Достоин Нобелевской премииИлон Маск будет достоин выдвижения на соискание Нобелевской премии мира в случае, если полностью лишит ВСУ поддержки системой Starlink во избежание мировой ядерной войны, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Чисто с интеллектуальных, общечеловеческих, философских подходов позиция Маска представляется абсолютно точной и оправданной. Если он примет решение об отключении ВСУ вообще от любых форматов поддержки за счет системы Starlink, это может стать поводом для выдвижения его на Нобелевскую премию мира, которая будет в данном случае гораздо более авторитетной, чем в случае тех фриковых персонажей, которых Нобелевский комитет выдвигал в последние годы на данную номинацию", - считает Коротченко.По его мнению, тезисы CNN подтвердить сложно, но если они верны, то сам мотив Маска понятен. "Маск как человек, за счет своих финансовых и интеллектуальных ресурсов стоящий может быть даже выше по своему пониманию ситуации и ее оценки, чем ключевые лица администрации Байдена, мог принять такое решение во имя высших интересов США", - пояснил аналитик.Отказал в спутниковом интернетеРанее газета New York Times со ссылкой на два осведомленных источника сообщила, что Маск в прошлом году отказал украинским властям в спутниковом интернете в районе Крыма для атак беспилотников на полуостров.Издание напомнило, что Маск позднее сам заявлял, что Starlink нельзя использовать для беспилотных ударов на большие расстояния.При этом тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, оперативно направленные Маском на Украину, New York Times называет крупным преимуществом украинских сил перед российскими войсками и подчеркивает, что альтернативы им на рынке нет.
https://ria.ru/20230907/mask-1894770404.html
https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html
https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html
россия
северная америка
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, северная америка, америка, илон маск, дмитрий медведев, игорь коротченко, вооруженные силы украины, apple, starlink
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Северная Америка, Америка, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Apple, Starlink
CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма

CNN: Илон Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма, сорвав диверсию ВСУ

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и, тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ, говорится в его биографии, отрывки которой приводит телеканал CNN.
Биография бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее Айзексон написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.
«
"В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink... около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот", - сообщает телеканал со ссылкой на отрывок из биографии предпринимателя.
Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь, и их вынесло на берег", приводит CNN слова Айзексона.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Илон Маск заявил, что Starlink создавали не для наведения дронов
Вчера, 15:26

Последний адекватный человек

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию об ограничении работы Starlink вблизи Крыма, заявил, что, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.
"Если то, что (автор биографии Маска Уолтер) Айзексон пишет в своей книге — правда, кажется, что Маск — единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами", - написал Медведев в соцсети X.

Достоин Нобелевской премии

Илон Маск будет достоин выдвижения на соискание Нобелевской премии мира в случае, если полностью лишит ВСУ поддержки системой Starlink во избежание мировой ядерной войны, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Чисто с интеллектуальных, общечеловеческих, философских подходов позиция Маска представляется абсолютно точной и оправданной. Если он примет решение об отключении ВСУ вообще от любых форматов поддержки за счет системы Starlink, это может стать поводом для выдвижения его на Нобелевскую премию мира, которая будет в данном случае гораздо более авторитетной, чем в случае тех фриковых персонажей, которых Нобелевский комитет выдвигал в последние годы на данную номинацию", - считает Коротченко.
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине
23 августа, 11:15
По его мнению, тезисы CNN подтвердить сложно, но если они верны, то сам мотив Маска понятен. "Маск как человек, за счет своих финансовых и интеллектуальных ресурсов стоящий может быть даже выше по своему пониманию ситуации и ее оценки, чем ключевые лица администрации Байдена, мог принять такое решение во имя высших интересов США", - пояснил аналитик.

Отказал в спутниковом интернете

Ранее газета New York Times со ссылкой на два осведомленных источника сообщила, что Маск в прошлом году отказал украинским властям в спутниковом интернете в районе Крыма для атак беспилотников на полуостров.
Издание напомнило, что Маск позднее сам заявлял, что Starlink нельзя использовать для беспилотных ударов на большие расстояния.
При этом тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, оперативно направленные Маском на Украину, New York Times называет крупным преимуществом украинских сил перед российскими войсками и подчеркивает, что альтернативы им на рынке нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Наступил хаос". В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость
22 августа, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСеверная АмерикаАмерикаИлон МаскДмитрий МедведевИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныAppleStarlink
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала