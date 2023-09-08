https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895039579.html

Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ

Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ

Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:37

2023-09-08T16:37

2023-09-08T17:47

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам ВСУ, прорвала оборону и создала условия для окружения, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. В Минобороны уточнили, что бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр, штурмом прорвала оборону противника с тыла, тем самым "создав условия для окружения и разгрома противника". В результате украинские войска отошли с занимаемых рубежей с большими потерями. "Что мною было предпринято? Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи. Награда – всего коллектива, всего личного состава бригады", - рассказал полковник.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу вручил "Золотые звезды" Наймушину, а также командиру огнеметной роты РХБЗ старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.

https://ria.ru/20230907/sayfullin-1894656188.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наймушин: "Зашли между опорными пунктами, где противник нас не ожидал" Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Найшушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам ВСУ, прорвала оборону и создала условия для окружения, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. 2023-09-08T16:37 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр