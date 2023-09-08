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Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 08.09.2023 (обновлено: 17:47 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895039579.html
Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ
Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ
Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:37
2023-09-08T17:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам ВСУ, прорвала оборону и создала условия для окружения, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. В Минобороны уточнили, что бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр, штурмом прорвала оборону противника с тыла, тем самым "создав условия для окружения и разгрома противника". В результате украинские войска отошли с занимаемых рубежей с большими потерями. "Что мною было предпринято? Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи. Награда – всего коллектива, всего личного состава бригады", - рассказал полковник.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу вручил "Золотые звезды" Наймушину, а также командиру огнеметной роты РХБЗ старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.
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Наймушин: "Зашли между опорными пунктами, где противник нас не ожидал"
Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Найшушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам ВСУ, прорвала оборону и создала условия для окружения, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Полковник Наймушин рассказал, как его бригада прорвала оборону ВСУ

Герой России Наймушин рассказал, как его бригада зашла в тыл обороне ВСУ

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал обстоятельства подвига, когда его бригада скрытым маневром зашла в тыл обороняющимся силам ВСУ, прорвала оборону и создала условия для окружения, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.
В Минобороны уточнили, что бригада под командованием Наймушина при освобождении одного из населенных пунктов связала боем обороняющиеся подразделения ВСУ, скрытно совершила маневр, штурмом прорвала оборону противника с тыла, тем самым "создав условия для окружения и разгрома противника". В результате украинские войска отошли с занимаемых рубежей с большими потерями.
"Что мною было предпринято? Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи. Награда – всего коллектива, всего личного состава бригады", - рассказал полковник.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу вручил "Золотые звезды" Наймушину, а также командиру огнеметной роты РХБЗ старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.
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