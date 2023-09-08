https://ria.ru/20230908/rossiya-1895079688.html
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая - РИА Новости, 08.09.2023
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая
Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:44
2023-09-08T18:44
2023-09-08T18:44
константин косачев
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
китай
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. В условиях турбулентной геополитической обстановки в мире стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", - говорится в обращении спикера участникам первого международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Обращение зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Матвиенко также отметила важность межрегионального сотрудничества между странами, подчеркнув положительную динамику в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах. "Совет Федерации как палата регионов будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие упрочению кооперации между российскими и китайскими партнерами", - говорится в обращении. Спикер полагает, что проходящий в Казани форум станет авторитетной площадкой для обсуждения вопросов практического взаимодействия двух стран, будет способствовать созданию совместных производств, реализации новых инвестпроектов, росту деловых, культурных и спортивных контактов, а его первые ростки "уже в самое ближайшее время принесут значимые плоды". В свою очередь Косачев отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство достигло наивысшего уровня в своей истории и продолжает развиваться независимо от турбулентной обстановки в мире. Парламентарий рассказал об активном сотрудничестве между законодательными органами двух стран - Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). "За годы функционирования Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и ВСНП проведена огромная работа для расширения и углубления сотрудничества России и Китая в различных областях", - отметил Косачев. Форум "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодной сотрудничество" проходит в Казани 7–8 сентября с участием более 7 тысяч представителей из 58 регионов РФ и 25 стран мира, бизнес-кругов.
https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html
https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html
https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html
россия
китай
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, китай, казань
Константин Косачев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Китай, Казань
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая
Матвиенко: отношения РФ и КНР стали образцом эффективности и ответственности
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. В условиях турбулентной геополитической обстановки в мире стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", - говорится в обращении спикера участникам первого международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай
- взаимовыгодное сотрудничество".
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Обращение зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
Матвиенко также отметила важность межрегионального сотрудничества между странами, подчеркнув положительную динамику в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах. "Совет Федерации как палата регионов будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие упрочению кооперации между российскими и китайскими партнерами", - говорится в обращении.
Спикер полагает, что проходящий в Казани
форум станет авторитетной площадкой для обсуждения вопросов практического взаимодействия двух стран, будет способствовать созданию совместных производств, реализации новых инвестпроектов, росту деловых, культурных и спортивных контактов, а его первые ростки "уже в самое ближайшее время принесут значимые плоды".
В свою очередь Косачев отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство достигло наивысшего уровня в своей истории и продолжает развиваться независимо от турбулентной обстановки в мире. Парламентарий рассказал об активном сотрудничестве между законодательными органами двух стран - Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП
).
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией
"За годы функционирования Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и ВСНП проведена огромная работа для расширения и углубления сотрудничества России и Китая в различных областях", - отметил Косачев.
Форум "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодной сотрудничество" проходит в Казани 7–8 сентября с участием более 7 тысяч представителей из 58 регионов РФ и 25 стран мира, бизнес-кругов.
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем