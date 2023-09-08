Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/rossiya-1895079688.html
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая - РИА Новости, 08.09.2023
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая
Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:44
2023-09-08T18:44
константин косачев
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
китай
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. В условиях турбулентной геополитической обстановки в мире стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", - говорится в обращении спикера участникам первого международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Обращение зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Матвиенко также отметила важность межрегионального сотрудничества между странами, подчеркнув положительную динамику в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах. "Совет Федерации как палата регионов будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие упрочению кооперации между российскими и китайскими партнерами", - говорится в обращении. Спикер полагает, что проходящий в Казани форум станет авторитетной площадкой для обсуждения вопросов практического взаимодействия двух стран, будет способствовать созданию совместных производств, реализации новых инвестпроектов, росту деловых, культурных и спортивных контактов, а его первые ростки "уже в самое ближайшее время принесут значимые плоды". В свою очередь Косачев отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство достигло наивысшего уровня в своей истории и продолжает развиваться независимо от турбулентной обстановки в мире. Парламентарий рассказал об активном сотрудничестве между законодательными органами двух стран - Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). "За годы функционирования Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и ВСНП проведена огромная работа для расширения и углубления сотрудничества России и Китая в различных областях", - отметил Косачев. Форум "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодной сотрудничество" проходит в Казани 7–8 сентября с участием более 7 тысяч представителей из 58 регионов РФ и 25 стран мира, бизнес-кругов.
https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html
https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html
https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html
россия
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин косачев, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, китай, казань
Константин Косачев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Китай, Казань
Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая

Матвиенко: отношения РФ и КНР стали образцом эффективности и ответственности

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. В условиях турбулентной геополитической обстановки в мире стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", - говорится в обращении спикера участникам первого международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Решетников сообщил о росте товарооборота между Россией и Китаем
Вчера, 16:51
Обращение зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Матвиенко также отметила важность межрегионального сотрудничества между странами, подчеркнув положительную динамику в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах. "Совет Федерации как палата регионов будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие упрочению кооперации между российскими и китайскими партнерами", - говорится в обращении.
Спикер полагает, что проходящий в Казани форум станет авторитетной площадкой для обсуждения вопросов практического взаимодействия двух стран, будет способствовать созданию совместных производств, реализации новых инвестпроектов, росту деловых, культурных и спортивных контактов, а его первые ростки "уже в самое ближайшее время принесут значимые плоды".
В свою очередь Косачев отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство достигло наивысшего уровня в своей истории и продолжает развиваться независимо от турбулентной обстановки в мире. Парламентарий рассказал об активном сотрудничестве между законодательными органами двух стран - Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).
Иностранные туристы фотографируются на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Китай вскоре запустит систему безвизового туристического обмена с Россией
Вчера, 16:21
"За годы функционирования Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и ВСНП проведена огромная работа для расширения и углубления сотрудничества России и Китая в различных областях", - отметил Косачев.
Форум "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодной сотрудничество" проходит в Казани 7–8 сентября с участием более 7 тысяч представителей из 58 регионов РФ и 25 стран мира, бизнес-кругов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Песков рассказал о насыщенном графике контактов между Россией и Китаем
5 сентября, 12:22
 
Константин КосачевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияКитайКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала