https://ria.ru/20230908/rossiya-1895079688.html

Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая

Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая - РИА Новости, 08.09.2023

Матвиенко охарактеризовала отношения России и Китая

Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:44

2023-09-08T18:44

2023-09-08T18:44

константин косачев

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

китай

казань

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КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Российско-китайские отношения партнерства и стратегического взаимодействия стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. В условиях турбулентной геополитической обстановки в мире стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", - говорится в обращении спикера участникам первого международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Обращение зачитал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Матвиенко также отметила важность межрегионального сотрудничества между странами, подчеркнув положительную динамику в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах. "Совет Федерации как палата регионов будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие упрочению кооперации между российскими и китайскими партнерами", - говорится в обращении. Спикер полагает, что проходящий в Казани форум станет авторитетной площадкой для обсуждения вопросов практического взаимодействия двух стран, будет способствовать созданию совместных производств, реализации новых инвестпроектов, росту деловых, культурных и спортивных контактов, а его первые ростки "уже в самое ближайшее время принесут значимые плоды". В свою очередь Косачев отметил, что российско-китайское стратегическое партнерство достигло наивысшего уровня в своей истории и продолжает развиваться независимо от турбулентной обстановки в мире. Парламентарий рассказал об активном сотрудничестве между законодательными органами двух стран - Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). "За годы функционирования Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания и ВСНП проведена огромная работа для расширения и углубления сотрудничества России и Китая в различных областях", - отметил Косачев. Форум "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодной сотрудничество" проходит в Казани 7–8 сентября с участием более 7 тысяч представителей из 58 регионов РФ и 25 стран мира, бизнес-кругов.

https://ria.ru/20230908/rost-1895044097.html

https://ria.ru/20230908/turobmen-1895034423.html

https://ria.ru/20230905/kitay-1894263598.html

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константин косачев, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, китай, казань