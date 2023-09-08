https://ria.ru/20230908/rogov-1894885784.html

Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем

Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 08.09.2023

Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:47

2023-09-08T07:47

2023-09-08T07:53

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

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владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского контрнаступления. Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. "Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима (Владимира) Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Украина превратилась в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания и где отлажен механизм обогащения западных элит. "Запад и верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях жителей постукраинского пространства", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230907/rabotino-1894718965.html

https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html

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