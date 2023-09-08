Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 08.09.2023 (обновлено: 07:53 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rogov-1894885784.html
Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем
Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем - РИА Новости, 08.09.2023
Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:47
2023-09-08T07:53
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
энтони блинкен
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского контрнаступления. Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. "Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима (Владимира) Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Украина превратилась в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания и где отлажен механизм обогащения западных элит. "Запад и верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях жителей постукраинского пространства", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230907/rabotino-1894718965.html
https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, энтони блинкен, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Энтони Блинкен, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Рогов прокомментировал слова Блинкена о наступлении ВСУ под Запорожьем

Рогов: слова Блинкена о наступлении ВСУ в Запорожской области являются вымыслом

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал вымыслом слова госсекретаря США Энтони Блинкена о прогрессе украинского контрнаступления.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз
Вчера, 12:21
"Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру, для удержания у власти режима (Владимира) Зеленского", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Украина превратилась в серую зону, через которую проходят миллиардные вливания и где отлажен механизм обогащения западных элит. "Запад и верхушка шайки наркоманов и нацистов делает бизнес на смертях жителей постукраинского пространства", - подчеркнул Рогов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Люди с улицы": в Британии нашли виновников провала контрнаступления ВСУ
6 сентября, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияЭнтони БлинкенВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала