https://ria.ru/20230908/rkn-1895003712.html

Роскомнадзор напомнил СМИ о необходимости соблюдать законодательство

Роскомнадзор напомнил СМИ о необходимости соблюдать законодательство - РИА Новости, 08.09.2023

Роскомнадзор напомнил СМИ о необходимости соблюдать законодательство

Роскомнадзор напомнил СМИ о необходимости соблюдать требования российского законодательства о выборах. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:52

2023-09-08T14:52

2023-09-08T14:52

медиа - общество

единый день голосования в россии — 2023

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор напомнил СМИ о необходимости соблюдать требования российского законодательства о выборах. "Напоминаем СМИ и онлайн-площадкам: соблюдайте требования российского законодательства о выборах. Агитация запрещена в день голосования и за сутки до него. Об этом говорится в 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". При многодневном голосовании предвыборная агитация завершается в 00.00 по местному времени первого дня голосования", - говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что к предвыборной агитации относятся: призывы голосовать за конкретного кандидата или список кандидатов; описание возможных последствий в случае победы или проигрыша того или иного претендента; распространение информации об их деятельности, не связанной с профессиональным трудом или исполнением ими своих служебных обязанностей. "За несоблюдение ограничений ресурс могут привлечь к административной ответственности. СМИ обязаны вести учет объемов и стоимости размещения материалов в телеэфире, в печатных и онлайн-изданиях. Эти данные необходимо предоставить в организующую выборы комиссию не позднее чем через 10 дней со дня голосования, то есть не позднее 20 сентября 2023 года", - заключили в ведомстве. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, единый день голосования в россии — 2023, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)