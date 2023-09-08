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ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 08.09.2023 (обновлено: 15:52 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске - РИА Новости, 08.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске
Российская система ПВО перехватила два украинских беспилотника рядом с избирательным участком в Скадовске в Херсонской области, сообщила председатель... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:05
2023-09-08T15:52
специальная военная операция на украине
единый день голосования в россии — 2023
в мире
херсонская область
пво
единая россия
кпрф
лдпр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен — РИА Новости. Российская система ПВО перехватила два украинских беспилотника рядом с избирательным участком в Скадовске в Херсонской области, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова. "В Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости с избирательными участками. Если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без жертв", — сказала она. По словам Захаровой, ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей, пришедших изъявить свою волю.Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать. Как уточнил ее заместитель Николай Булаев, это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации голосование отложили на час.Сегодня в Херсонской области проходит первый день выборов депутатов областной думы и местных советов. Избирком зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий. Они претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230908/vybory-1894960605.html
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единый день голосования в россии — 2023, в мире, херсонская область , пво, единая россия, кпрф, лдпр, херсон, киев
Специальная военная операция на Украине, Единый день голосования в России — 2023, В мире, Херсонская область , ПВО, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Херсон, Киев
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске

Избирком: ПВО сбила два дрона у избирательного участка в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления
Боевое дежурство за пультом управления - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен — РИА Новости. Российская система ПВО перехватила два украинских беспилотника рядом с избирательным участком в Скадовске в Херсонской области, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
«
"В Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости с избирательными участками. Если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без жертв", — сказала она.
По словам Захаровой, ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей, пришедших изъявить свою волю.
Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать. Как уточнил ее заместитель Николай Булаев, это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации голосование отложили на час.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области
13:20
Сегодня в Херсонской области проходит первый день выборов депутатов областной думы и местных советов. Избирком зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий. Они претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЕдиный день голосования в России — 2023В миреХерсонская областьПВОЕдиная РоссияКПРФЛДПРХерсонКиев
 
 
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