https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html

ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске

ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске - РИА Новости, 08.09.2023

ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске

Российская система ПВО перехватила два украинских беспилотника рядом с избирательным участком в Скадовске в Херсонской области, сообщила председатель... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:05

2023-09-08T14:05

2023-09-08T15:52

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен — РИА Новости. Российская система ПВО перехватила два украинских беспилотника рядом с избирательным участком в Скадовске в Херсонской области, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова. "В Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости с избирательными участками. Если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без жертв", — сказала она. По словам Захаровой, ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей, пришедших изъявить свою волю.Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательную комиссию в Херсонской области пришлось эвакуировать. Как уточнил ее заместитель Николай Булаев, это произошло из-за того, что "в Херсоне объявлена ракетная атака". Он уточнил, что из-за эвакуации голосование отложили на час.Сегодня в Херсонской области проходит первый день выборов депутатов областной думы и местных советов. Избирком зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий. Они претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230908/vybory-1894960605.html

https://ria.ru/20230907/pvo-1894742495.html

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