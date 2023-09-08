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В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов - РИА Новости, 08.09.2023
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Волгоградская область
 
14:39 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/programma-1894999043.html
В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов
В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов - РИА Новости, 08.09.2023
В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов
Программу модернизации детских садов, рассчитанную на 10 лет, разработают в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:39
2023-09-08T14:39
волгоградская область
андрей бочаров
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Программу модернизации детских садов, рассчитанную на 10 лет, разработают в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации региона, Бочаров осмотрел в Волгограде открытый после капитального ремонта детский сад №236, который был построен в 1964 году. Здесь в рамках модернизации заменили окна, двери, игровые площадки, создали мини-стадион, обновили фасад, инженерные сети и многое другое. Отмечается, что физкультурный и музыкальный залы получили новое оборудование. "Мы поставили для себя глобальную задачу, связанную с созданием государственной программы Волгоградской области по модернизации и реконструкции дошкольных учреждений. ...Рассчитываю, что в следующем году мы примем такую программу, рассчитанную на 10 лет", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова. Как отмечают власти, модернизация всех учебных заведений будет включена в десятилетнюю программу развития Волгограда, разработка которой ведется в настоящее время.
https://ria.ru/20230824/rasteniya-1891995917.html
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андрей бочаров, волгоград
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Волгоград
В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов

Бочаров: в Волгоградской области разработают программу обновления детсадов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Программу модернизации детских садов, рассчитанную на 10 лет, разработают в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
По информации администрации региона, Бочаров осмотрел в Волгограде открытый после капитального ремонта детский сад №236, который был построен в 1964 году. Здесь в рамках модернизации заменили окна, двери, игровые площадки, создали мини-стадион, обновили фасад, инженерные сети и многое другое. Отмечается, что физкультурный и музыкальный залы получили новое оборудование.
"Мы поставили для себя глобальную задачу, связанную с созданием государственной программы Волгоградской области по модернизации и реконструкции дошкольных учреждений. ...Рассчитываю, что в следующем году мы примем такую программу, рассчитанную на 10 лет", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова.
Как отмечают власти, модернизация всех учебных заведений будет включена в десятилетнюю программу развития Волгограда, разработка которой ведется в настоящее время.
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