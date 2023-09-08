https://ria.ru/20230908/programma-1894999043.html

В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов

В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов - РИА Новости, 08.09.2023

В Волгоградской области разработают программу обновления детсадов

Программу модернизации детских садов, рассчитанную на 10 лет, разработают в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:39

2023-09-08T14:39

2023-09-08T14:39

волгоградская область

андрей бочаров

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Программу модернизации детских садов, рассчитанную на 10 лет, разработают в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации региона, Бочаров осмотрел в Волгограде открытый после капитального ремонта детский сад №236, который был построен в 1964 году. Здесь в рамках модернизации заменили окна, двери, игровые площадки, создали мини-стадион, обновили фасад, инженерные сети и многое другое. Отмечается, что физкультурный и музыкальный залы получили новое оборудование. "Мы поставили для себя глобальную задачу, связанную с созданием государственной программы Волгоградской области по модернизации и реконструкции дошкольных учреждений. ...Рассчитываю, что в следующем году мы примем такую программу, рассчитанную на 10 лет", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова. Как отмечают власти, модернизация всех учебных заведений будет включена в десятилетнюю программу развития Волгограда, разработка которой ведется в настоящее время.

https://ria.ru/20230824/rasteniya-1891995917.html

волгоград

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андрей бочаров, волгоград