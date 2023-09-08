https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html

Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки

Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки - РИА Новости, 08.09.2023

Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки

Вооруженным силам Украины нужны не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых тормозит контрнаступление, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:17

2023-09-08T02:17

2023-09-08T06:25

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вооруженным силам Украины нужны не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых тормозит контрнаступление, такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс."Одно можно сказать наверняка: сколько бы танковых мостоукладчиков не было у украинцев — их слишком мало. Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик", — говорится в материале.По словам Экса, российские войска начали обстрел украинской техники противотанковыми ракетами с другой стороны водного барьера, а недостаток в "критическом" оборудовании заставило ВСУ сделать паузу в наступлении."Семьдесят две украинские бригады имеют около семидесяти бронетанковых мостоукладчиков и еще несколько десятков небронированных. На бригаду приходится примерно одна машина, которые к тому же распределены неравномерно", — отметил Экс.Тот факт, что нехватка такого вида техники стала "причиной" замедления контрнаступления ВСУ, должна, по мнению обозревателя, напомнить союзникам Киева, что он нуждается не только в танках и истребителях, но и в "скучном и непривлекательном" оборудовании.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТОи вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894871259.html

https://ria.ru/20230908/koshmar-1894869487.html

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