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Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:17 08.09.2023 (обновлено: 06:25 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/problema-1894872890.html
Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки
Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки - РИА Новости, 08.09.2023
Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки
Вооруженным силам Украины нужны не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых тормозит контрнаступление, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:17
2023-09-08T06:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
донецкая область
киев
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вооруженным силам Украины нужны не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых тормозит контрнаступление, такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс."Одно можно сказать наверняка: сколько бы танковых мостоукладчиков не было у украинцев — их слишком мало. Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик", — говорится в материале.По словам Экса, российские войска начали обстрел украинской техники противотанковыми ракетами с другой стороны водного барьера, а недостаток в "критическом" оборудовании заставило ВСУ сделать паузу в наступлении."Семьдесят две украинские бригады имеют около семидесяти бронетанковых мостоукладчиков и еще несколько десятков небронированных. На бригаду приходится примерно одна машина, которые к тому же распределены неравномерно", — отметил Экс.Тот факт, что нехватка такого вида техники стала "причиной" замедления контрнаступления ВСУ, должна, по мнению обозревателя, напомнить союзникам Киева, что он нуждается не только в танках и истребителях, но и в "скучном и непривлекательном" оборудовании.Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТОи вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1894871259.html
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в мире, сша, украина, россия, донецкая область, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Донецкая область, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes
Не танком единым. У Украины появились новые потребности для атаки

Forbes: ВСУ нужны для наступления не только танки, но и мостоукладчики

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вооруженным силам Украины нужны не только танки и истребители, но и мостоукладчики, отсутствие которых тормозит контрнаступление, такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Одно можно сказать наверняка: сколько бы танковых мостоукладчиков не было у украинцев — их слишком мало. Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик", — говорится в материале.
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По словам Экса, российские войска начали обстрел украинской техники противотанковыми ракетами с другой стороны водного барьера, а недостаток в "критическом" оборудовании заставило ВСУ сделать паузу в наступлении.
«
"Семьдесят две украинские бригады имеют около семидесяти бронетанковых мостоукладчиков и еще несколько десятков небронированных. На бригаду приходится примерно одна машина, которые к тому же распределены неравномерно", — отметил Экс.
Тот факт, что нехватка такого вида техники стала "причиной" замедления контрнаступления ВСУ, должна, по мнению обозревателя, напомнить союзникам Киева, что он нуждается не только в танках и истребителях, но и в "скучном и непривлекательном" оборудовании.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТОи вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Ранее британская разведка написала в Twitter, что кусты и небольшие деревья стали препятствием, сдерживающим ВСУ на юге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДонецкая областьКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОForbes
 
 
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