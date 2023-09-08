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Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки - РИА Новости, 08.09.2023
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15:42 08.09.2023 (обновлено: 17:46 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/potoki-1895022570.html
Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки
Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки - РИА Новости, 08.09.2023
Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки
У России есть данные, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" планируют взорвать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:42
2023-09-08T17:46
в мире
россия
сергей лавров
турецкий поток
голубой поток
владимир путин
черное море
турция
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ДАККА, 8 сен — РИА Новости. У России есть данные, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" планируют взорвать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов.Глава МИД пояснил, что российский флот патрулирует участки Черного моря, где проходят газовые магистрали.&quot;Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода &quot;Турецкий поток&quot; и газопровода &quot;Голубой поток&quot;. &lt;…&gt; Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали &quot;Северные потоки&quot;, — сказал Лавров.Говоря о ситуации с поставками зерна по Черному морю, он отметил, что Москва не запрещает его экспортировать. В то же время Россия не будет пропускать корабли с зерном через гуманитарные коридоры, которые использовались противником для запуска надводных и подводных аппаратов, атакующих российские военные и гражданские суда.О том, что есть попытки атаковать "Турецкий поток", Владимир Путин заявлял на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html
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в мире, россия, сергей лавров, турецкий поток, голубой поток, владимир путин, черное море, турция, северный поток
В мире, Россия, Сергей Лавров, Турецкий поток, Голубой поток, Владимир Путин, Черное море, Турция, Северный поток
Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки

Лавров: у России есть данные о попытках взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАККА, 8 сен — РИА Новости. У России есть данные, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" планируют взорвать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов.
Глава МИД пояснил, что российский флот патрулирует участки Черного моря, где проходят газовые магистрали.
«

"Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". <…> Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", — сказал Лавров.

Говоря о ситуации с поставками зерна по Черному морю, он отметил, что Москва не запрещает его экспортировать. В то же время Россия не будет пропускать корабли с зерном через гуманитарные коридоры, которые использовались противником для запуска надводных и подводных аппаратов, атакующих российские военные и гражданские суда.
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О том, что есть попытки атаковать "Турецкий поток", Владимир Путин заявлял на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".

"Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. Общая протяженность газопровода — 1213 километров.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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В миреРоссияСергей ЛавровТурецкий потокГолубой потокВладимир ПутинЧерное мореТурцияСеверный поток
 
 
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