https://ria.ru/20230908/potoki-1895022570.html

Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки

Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки - РИА Новости, 08.09.2023

Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки

У России есть данные, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" планируют взорвать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:42

2023-09-08T15:42

2023-09-08T17:46

в мире

россия

сергей лавров

турецкий поток

голубой поток

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ДАККА, 8 сен — РИА Новости. У России есть данные, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" планируют взорвать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов.Глава МИД пояснил, что российский флот патрулирует участки Черного моря, где проходят газовые магистрали."Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". <…> Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", — сказал Лавров.Говоря о ситуации с поставками зерна по Черному морю, он отметил, что Москва не запрещает его экспортировать. В то же время Россия не будет пропускать корабли с зерном через гуманитарные коридоры, которые использовались противником для запуска надводных и подводных аппаратов, атакующих российские военные и гражданские суда.О том, что есть попытки атаковать "Турецкий поток", Владимир Путин заявлял на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".

https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html

https://ria.ru/20230904/ataki-1894135878.html

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черное море

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в мире, россия, сергей лавров, турецкий поток, голубой поток, владимир путин, черное море, турция, северный поток