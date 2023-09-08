Россия получила данные о планах взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки
Лавров: у России есть данные о попытках взорвать "Турецкий" и "Голубой" потоки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ДАККА, 8 сен — РИА Новости. У России есть данные, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" планируют взорвать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов.
Глава МИД пояснил, что российский флот патрулирует участки Черного моря, где проходят газовые магистрали.
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"Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". <…> Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", — сказал Лавров.
Говоря о ситуации с поставками зерна по Черному морю, он отметил, что Москва не запрещает его экспортировать. В то же время Россия не будет пропускать корабли с зерном через гуманитарные коридоры, которые использовались противником для запуска надводных и подводных аппаратов, атакующих российские военные и гражданские суда.
О том, что есть попытки атаковать "Турецкий поток", Владимир Путин заявлял на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, "наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".
"Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. Общая протяженность газопровода — 1213 километров.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.