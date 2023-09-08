Рейтинг@Mail.ru
МИД России вызвал посла Армении - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 08.09.2023 (обновлено: 00:08 09.09.2023)
https://ria.ru/20230908/posol-1895072950.html
МИД России вызвал посла Армении
МИД России вызвал посла Армении - РИА Новости, 09.09.2023
МИД России вызвал посла Армении
Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-08T18:20
2023-09-09T00:08
армения
россия
мария захарова
вагаршак арутюнян
никол пашинян
международный уголовный суд
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, сообщили в ведомстве.&quot;В МИД России был вызван посол Армении в Москве B. В. Арутюнян, которому сделано жесткое представление&quot;, — подчеркнули в министерстве.В ведомстве отметили, что речь идет о запуске в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездке на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведении на территории страны военных учений с участием США.Помимо этого, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.Как заявили в МИД, Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все соглашения по развитию и укреплению отношений будут выполнены на благо народов обеих стран. В частности, речь идет об организации учений по линии ОДКБ и направлении в страну наблюдательной комиссии организации для помощи в урегулировании споров между Ереваном и Баку.Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. По информации Sputnik Армения, мужчину задержали в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном. Их обоих доставили к следователям.Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, допустила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также не исключила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20230908/armeniya-1894909650.html
https://ria.ru/20230907/rossiya-1894770589.html
армения
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, мария захарова, вагаршак арутюнян, никол пашинян, международный уголовный суд, москва, в мире
Армения, Россия, Мария Захарова, Вагаршак Арутюнян, Никол Пашинян, Международный уголовный суд, Москва, В мире
МИД России вызвал посла Армении

В МИД России вызвали посла Армении Арутюняна для вручения ноты протеста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, сообщили в ведомстве.
«

"В МИД России был вызван посол Армении в Москве B. В. Арутюнян, которому сделано жесткое представление", — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что речь идет о запуске в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездке на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведении на территории страны военных учений с участием США.
Помимо этого, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
Ашот Геворкян - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Армении следователи заявили, что нашли оружие в рамках дела Геворкяна
Вчера, 10:44
Как заявили в МИД, Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все соглашения по развитию и укреплению отношений будут выполнены на благо народов обеих стран. В частности, речь идет об организации учений по линии ОДКБ и направлении в страну наблюдательной комиссии организации для помощи в урегулировании споров между Ереваном и Баку.
Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. По информации Sputnik Армения, мужчину задержали в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном. Их обоих доставили к следователям.
Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, допустила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также не исключила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными
7 сентября, 15:27
 
АрменияРоссияМария ЗахароваВагаршак АрутюнянНикол ПашинянМеждународный уголовный судМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала