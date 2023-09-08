МИД России вызвал посла Армении
В МИД России вызвали посла Армении Арутюняна для вручения ноты протеста
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, сообщили в ведомстве.
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"В МИД России был вызван посол Армении в Москве B. В. Арутюнян, которому сделано жесткое представление", — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве отметили, что речь идет о запуске в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездке на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передаче гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведении на территории страны военных учений с участием США.
Помимо этого, послу передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
Как заявили в МИД, Москва твердо исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, а все соглашения по развитию и укреплению отношений будут выполнены на благо народов обеих стран. В частности, речь идет об организации учений по линии ОДКБ и направлении в страну наблюдательной комиссии организации для помощи в урегулировании споров между Ереваном и Баку.
Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян. По информации Sputnik Армения, мужчину задержали в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном. Их обоих доставили к следователям.
Позднее СК Армении подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, допустила, что за этой ситуацией может стоять Запад. Она также не исключила, что инцидент — очередная провокация из-за проводимого в Ереване российско-армянского медиафорума, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.