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Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов - РИА Новости, 08.09.2023
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Наука
 
08:00 08.09.2023 (обновлено: 11:40 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pingviny-1894816564.html
Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов
Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов - РИА Новости, 08.09.2023
Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов
В прошлом году из-за таяния морского льда в Антарктиде утонули тысячи птенцов императорских пингвинов. Четыре из пяти колоний в море Беллинсгаузена потеряли... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:00
2023-09-08T11:40
наука
антарктида
биология
экология
пингвины
климат
глобальное потепление
фаддей беллинсгаузен
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В прошлом году из-за таяния морского льда в Антарктиде утонули тысячи птенцов императорских пингвинов. Четыре из пяти колоний в море Беллинсгаузена потеряли потомство. Ученые прогнозируют исчезновение вида к концу столетия, если потепление продолжится.Зависят от морского льдаНа Земле насчитывают 18 видов пингвинов. Эти нелетающие птицы, освоившие океан, обитают в Южном полушарии. Самые крупные — императорские: отдельные самцы в длину достигают 1,3 метра и весят под 40 килограммов.Все пингвины прекрасно плавают и ныряют, а императорские делают это лучше всех. В поисках добычи преодолевают сотню километров, могут нырнуть на глубину более 500 метров.Из всех видов теплокровных в Антарктике только императорские пингвины откладывают и высиживают яйца зимой. В самые суровые месяцы выводятся птенцы и остаются под опекой родителей до линьки. Детенышам, от рождения покрытым мягким серым пухом, предстоит сменить оперение на водоотталкивающее — только после этого они готовы к самостоятельной жизни. В среднем выращивание птенцов занимает почти восемь месяцев.Вся жизнь императорских пингвинов связана с однолетним морским льдом вокруг Антарктиды. Птицы гнездятся на нем колониями, отдыхают, ныряют в полыньи в поисках пропитания, выводят птенцов. Если лед тает или колется раньше обычного, могут перемещаться на берег, айсберги, островки. Однако за последние 70 лет в мире замечена только одна такая колония.С января по март взрослые пингвины линяют, причем, в отличие от других птиц, полностью. На несколько недель они остаются без водоотталкивающего термоизолирующего оперения и не могут плавать. На это время им необходима стабильная поверхность под ногами, в теле должно быть припасено достаточно жира и питательных веществ, чтобы пережить длительную голодовку. Надежный лед нужен и на все время выведения потомства.Прогноз до конца столетияВ 2021 году большой коллектив ученых во главе с исследователями из Австралийского антарктического подразделении опубликовал прогноз, согласно которому в течение столетия императорские пингвины исчезнут, поскольку лед вокруг континента растает.Жизненный цикл этих птиц сильно зависит от стабильности морского льда. Так, вторая по размеру колония в бухте Халли четыре сезона подряд лишалась потомства из-за слишком раннего таяния. Лед может исчезнуть из-за сползания ледников, откалывания от них больших айсбергов, блокирующих возможность добывать корм. В 2001-м это привело к гибели колонии вместе с потомством на мысе Крозье в море Росса. Восстанавливаться она начала только спустя четыре года. Если потепление продолжится нынешними темпами, утверждают авторы работы, условий для успешного воспроизводства императорских пингвинов станет все меньше — и они исчезнут.Сейчас на континенте обитает примерно 236 тысяч пар императорских пингвинов в 60 колониях.В работе, опубликованной на днях в Nature, ученые приводят новые факты в подтверждение своего прогноза. Они наблюдали пять колоний пингвинов в море Беллинсгаузена. Их открыли 14 лет назад по спутниковым снимкам и подсчитали количество особей с высокой точностью.В начале декабря 2022 года, когда птенцы оперились, морской лед уже начал таять. Сильнее всего пострадало как раз море Беллинсгаузена — некоторые его участки полностью лишились льда. В результате четыре из пяти колоний покинули насиженные льдины: их не было видно на снимках. Учитывая, что птенцы к тому времени еще не полиняли и не могли выжить в ледяной воде, значительная часть — порядка десяти тысяч — погибла. Есть шансы, что кто-то укрылся на айсбергах, например, у острова Смилей. Точный процент по снимкам подсчитать невозможно.За всю историю наблюдений в этом районе похожее произошло только раз, но по масштабу нынешний случай беспрецедентен. "Впервые за 15 лет спутниковых наблюдений мы увидели потерю потомства из-за таяния морского льда. Хотя и ожидали что-то подобное", — сказал в интервью ABC News первый автор статьи Петер Фретуэлл из Британской антарктической службы.По еще не опубликованным данным, каждая пятая колония императорских пингвинов в прошлом декабре лишилась потомства. Ученые опасаются, что нынешний сезон будет еще хуже — судя по графику потери морского льда, предоставленному Национальным центром данных по снегу и льду США.Потерявшие потомство птицы могут в следующий раз образовать колонию в более стабильном месте, отмечают авторы работы. Но если морской лед подводит каждый сезон, эта стратегия не сработает.Связать единичную аномальную потерю морского льда у берегов шестого континента с долгосрочными климатическими изменениями сложно — на этот счет есть только гипотезы и результаты моделирования. К примеру, в последние два года площадь морского льда сократилась до минимума за 45 лет спутниковых наблюдений. Насколько это распространяется на весь континент и продолжится ли такая тенденция, предстоит выяснять климатологам. Что касается аномалий в морях Амундсена и Беллинсгаузена, то их пока оценивают как региональные и связывают с явлением Ла-Нинья, сильно влияющим на Южное полушарие.
https://ria.ru/20230824/pingviny-1892105039.html
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2023
Татьяна Пичугина
Татьяна Пичугина
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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антарктида, биология, экология, пингвины, климат, глобальное потепление, фаддей беллинсгаузен
Наука, Антарктида, биология, Экология, пингвины, Климат, Глобальное потепление, Фаддей Беллинсгаузен
Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов

Ученые прогнозируют исчезновение императорских пингвинов к 2100 году

© Фото : Vincent MunierПтенцы императорского пингвина
Птенцы императорского пингвина - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Vincent Munier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В прошлом году из-за таяния морского льда в Антарктиде утонули тысячи птенцов императорских пингвинов. Четыре из пяти колоний в море Беллинсгаузена потеряли потомство. Ученые прогнозируют исчезновение вида к концу столетия, если потепление продолжится.

Зависят от морского льда

На Земле насчитывают 18 видов пингвинов. Эти нелетающие птицы, освоившие океан, обитают в Южном полушарии. Самые крупные — императорские: отдельные самцы в длину достигают 1,3 метра и весят под 40 килограммов.
Все пингвины прекрасно плавают и ныряют, а императорские делают это лучше всех. В поисках добычи преодолевают сотню километров, могут нырнуть на глубину более 500 метров.
Из всех видов теплокровных в Антарктике только императорские пингвины откладывают и высиживают яйца зимой. В самые суровые месяцы выводятся птенцы и остаются под опекой родителей до линьки. Детенышам, от рождения покрытым мягким серым пухом, предстоит сменить оперение на водоотталкивающее — только после этого они готовы к самостоятельной жизни. В среднем выращивание птенцов занимает почти восемь месяцев.
Вся жизнь императорских пингвинов связана с однолетним морским льдом вокруг Антарктиды. Птицы гнездятся на нем колониями, отдыхают, ныряют в полыньи в поисках пропитания, выводят птенцов. Если лед тает или колется раньше обычного, могут перемещаться на берег, айсберги, островки. Однако за последние 70 лет в мире замечена только одна такая колония.
С января по март взрослые пингвины линяют, причем, в отличие от других птиц, полностью. На несколько недель они остаются без водоотталкивающего термоизолирующего оперения и не могут плавать. На это время им необходима стабильная поверхность под ногами, в теле должно быть припасено достаточно жира и питательных веществ, чтобы пережить длительную голодовку. Надежный лед нужен и на все время выведения потомства.
© iStock.com / Michel VIARD

Колония императорских пингвинов

Императорские пингвины

Колония императорских пингвинов

© iStock.com / Michel VIARD
1 из 2
CC BY 4.0 / Jasmine Lee / A lone emperor penguin floating on an iceberg far from its colony in the Antarctic Peninsula / Cropped image

Императорский пингвин вдали от своей колонии на льдине

Императорский пингвин вдали от своей колонии на Антарктическом полуострове

Императорский пингвин вдали от своей колонии на льдине

CC BY 4.0 / Jasmine Lee / A lone emperor penguin floating on an iceberg far from its colony in the Antarctic Peninsula / Cropped image
2 из 2

Колония императорских пингвинов

© iStock.com / Michel VIARD
1 из 2

Императорский пингвин вдали от своей колонии на льдине

CC BY 4.0 / Jasmine Lee / A lone emperor penguin floating on an iceberg far from its colony in the Antarctic Peninsula / Cropped image
2 из 2

Прогноз до конца столетия

В 2021 году большой коллектив ученых во главе с исследователями из Австралийского антарктического подразделении опубликовал прогноз, согласно которому в течение столетия императорские пингвины исчезнут, поскольку лед вокруг континента растает.
Жизненный цикл этих птиц сильно зависит от стабильности морского льда. Так, вторая по размеру колония в бухте Халли четыре сезона подряд лишалась потомства из-за слишком раннего таяния. Лед может исчезнуть из-за сползания ледников, откалывания от них больших айсбергов, блокирующих возможность добывать корм. В 2001-м это привело к гибели колонии вместе с потомством на мысе Крозье в море Росса. Восстанавливаться она начала только спустя четыре года. Если потепление продолжится нынешними темпами, утверждают авторы работы, условий для успешного воспроизводства императорских пингвинов станет все меньше — и они исчезнут.
Сейчас на континенте обитает примерно 236 тысяч пар императорских пингвинов в 60 колониях.
© Natalie Renier /©Woods Hole Oceanographic InstitutionКарта популяции пингвинов
Карта популяции пингвинов
© Natalie Renier /©Woods Hole Oceanographic Institution
В работе, опубликованной на днях в Nature, ученые приводят новые факты в подтверждение своего прогноза. Они наблюдали пять колоний пингвинов в море Беллинсгаузена. Их открыли 14 лет назад по спутниковым снимкам и подсчитали количество особей с высокой точностью.
В начале декабря 2022 года, когда птенцы оперились, морской лед уже начал таять. Сильнее всего пострадало как раз море Беллинсгаузена — некоторые его участки полностью лишились льда. В результате четыре из пяти колоний покинули насиженные льдины: их не было видно на снимках. Учитывая, что птенцы к тому времени еще не полиняли и не могли выжить в ледяной воде, значительная часть — порядка десяти тысяч — погибла. Есть шансы, что кто-то укрылся на айсбергах, например, у острова Смилей. Точный процент по снимкам подсчитать невозможно.
© ИнфографикаИзменение минимальной площади морского льда в Антарктике с 1979 по 2023 год
Изменение минимальной площади морского льда в Антарктике с 1979 по 2023 год
© Инфографика
За всю историю наблюдений в этом районе похожее произошло только раз, но по масштабу нынешний случай беспрецедентен. "Впервые за 15 лет спутниковых наблюдений мы увидели потерю потомства из-за таяния морского льда. Хотя и ожидали что-то подобное", — сказал в интервью ABC News первый автор статьи Петер Фретуэлл из Британской антарктической службы.
По еще не опубликованным данным, каждая пятая колония императорских пингвинов в прошлом декабре лишилась потомства. Ученые опасаются, что нынешний сезон будет еще хуже — судя по графику потери морского льда, предоставленному Национальным центром данных по снегу и льду США.
Потерявшие потомство птицы могут в следующий раз образовать колонию в более стабильном месте, отмечают авторы работы. Но если морской лед подводит каждый сезон, эта стратегия не сработает.
Связать единичную аномальную потерю морского льда у берегов шестого континента с долгосрочными климатическими изменениями сложно — на этот счет есть только гипотезы и результаты моделирования. К примеру, в последние два года площадь морского льда сократилась до минимума за 45 лет спутниковых наблюдений. Насколько это распространяется на весь континент и продолжится ли такая тенденция, предстоит выяснять климатологам. Что касается аномалий в морях Амундсена и Беллинсгаузена, то их пока оценивают как региональные и связывают с явлением Ла-Нинья, сильно влияющим на Южное полушарие.
Пара императорских пингвинов в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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НаукаАнтарктидабиологияЭкологияпингвиныКлиматГлобальное потеплениеФаддей Беллинсгаузен
 
 
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