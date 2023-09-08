https://ria.ru/20230908/pingviny-1894816564.html

Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов

Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов - РИА Новости, 08.09.2023

Утонули все птенцы. Ученые предрекают исчезновение императорских пингвинов

В прошлом году из-за таяния морского льда в Антарктиде утонули тысячи птенцов императорских пингвинов. Четыре из пяти колоний в море Беллинсгаузена потеряли... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:00

2023-09-08T11:40

наука

антарктида

биология

экология

пингвины

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глобальное потепление

фаддей беллинсгаузен

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В прошлом году из-за таяния морского льда в Антарктиде утонули тысячи птенцов императорских пингвинов. Четыре из пяти колоний в море Беллинсгаузена потеряли потомство. Ученые прогнозируют исчезновение вида к концу столетия, если потепление продолжится.Зависят от морского льдаНа Земле насчитывают 18 видов пингвинов. Эти нелетающие птицы, освоившие океан, обитают в Южном полушарии. Самые крупные — императорские: отдельные самцы в длину достигают 1,3 метра и весят под 40 килограммов.Все пингвины прекрасно плавают и ныряют, а императорские делают это лучше всех. В поисках добычи преодолевают сотню километров, могут нырнуть на глубину более 500 метров.Из всех видов теплокровных в Антарктике только императорские пингвины откладывают и высиживают яйца зимой. В самые суровые месяцы выводятся птенцы и остаются под опекой родителей до линьки. Детенышам, от рождения покрытым мягким серым пухом, предстоит сменить оперение на водоотталкивающее — только после этого они готовы к самостоятельной жизни. В среднем выращивание птенцов занимает почти восемь месяцев.Вся жизнь императорских пингвинов связана с однолетним морским льдом вокруг Антарктиды. Птицы гнездятся на нем колониями, отдыхают, ныряют в полыньи в поисках пропитания, выводят птенцов. Если лед тает или колется раньше обычного, могут перемещаться на берег, айсберги, островки. Однако за последние 70 лет в мире замечена только одна такая колония.С января по март взрослые пингвины линяют, причем, в отличие от других птиц, полностью. На несколько недель они остаются без водоотталкивающего термоизолирующего оперения и не могут плавать. На это время им необходима стабильная поверхность под ногами, в теле должно быть припасено достаточно жира и питательных веществ, чтобы пережить длительную голодовку. Надежный лед нужен и на все время выведения потомства.Прогноз до конца столетияВ 2021 году большой коллектив ученых во главе с исследователями из Австралийского антарктического подразделении опубликовал прогноз, согласно которому в течение столетия императорские пингвины исчезнут, поскольку лед вокруг континента растает.Жизненный цикл этих птиц сильно зависит от стабильности морского льда. Так, вторая по размеру колония в бухте Халли четыре сезона подряд лишалась потомства из-за слишком раннего таяния. Лед может исчезнуть из-за сползания ледников, откалывания от них больших айсбергов, блокирующих возможность добывать корм. В 2001-м это привело к гибели колонии вместе с потомством на мысе Крозье в море Росса. Восстанавливаться она начала только спустя четыре года. Если потепление продолжится нынешними темпами, утверждают авторы работы, условий для успешного воспроизводства императорских пингвинов станет все меньше — и они исчезнут.Сейчас на континенте обитает примерно 236 тысяч пар императорских пингвинов в 60 колониях.В работе, опубликованной на днях в Nature, ученые приводят новые факты в подтверждение своего прогноза. Они наблюдали пять колоний пингвинов в море Беллинсгаузена. Их открыли 14 лет назад по спутниковым снимкам и подсчитали количество особей с высокой точностью.В начале декабря 2022 года, когда птенцы оперились, морской лед уже начал таять. Сильнее всего пострадало как раз море Беллинсгаузена — некоторые его участки полностью лишились льда. В результате четыре из пяти колоний покинули насиженные льдины: их не было видно на снимках. Учитывая, что птенцы к тому времени еще не полиняли и не могли выжить в ледяной воде, значительная часть — порядка десяти тысяч — погибла. Есть шансы, что кто-то укрылся на айсбергах, например, у острова Смилей. Точный процент по снимкам подсчитать невозможно.За всю историю наблюдений в этом районе похожее произошло только раз, но по масштабу нынешний случай беспрецедентен. "Впервые за 15 лет спутниковых наблюдений мы увидели потерю потомства из-за таяния морского льда. Хотя и ожидали что-то подобное", — сказал в интервью ABC News первый автор статьи Петер Фретуэлл из Британской антарктической службы.По еще не опубликованным данным, каждая пятая колония императорских пингвинов в прошлом декабре лишилась потомства. Ученые опасаются, что нынешний сезон будет еще хуже — судя по графику потери морского льда, предоставленному Национальным центром данных по снегу и льду США.Потерявшие потомство птицы могут в следующий раз образовать колонию в более стабильном месте, отмечают авторы работы. Но если морской лед подводит каждый сезон, эта стратегия не сработает.Связать единичную аномальную потерю морского льда у берегов шестого континента с долгосрочными климатическими изменениями сложно — на этот счет есть только гипотезы и результаты моделирования. К примеру, в последние два года площадь морского льда сократилась до минимума за 45 лет спутниковых наблюдений. Насколько это распространяется на весь континент и продолжится ли такая тенденция, предстоит выяснять климатологам. Что касается аномалий в морях Амундсена и Беллинсгаузена, то их пока оценивают как региональные и связывают с явлением Ла-Нинья, сильно влияющим на Южное полушарие.

https://ria.ru/20230824/pingviny-1892105039.html

антарктида

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

антарктида, биология, экология, пингвины, климат, глобальное потепление, фаддей беллинсгаузен