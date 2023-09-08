https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895010390.html

Названа причина массового отравления шаурмой в Курской области

Названа причина массового отравления шаурмой в Курской области - РИА Новости, 08.09.2023

Названа причина массового отравления шаурмой в Курской области

Массовое отравление шаурмой в Курской области произошло, предварительно, из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщил главный санитарный врач... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:04

2023-09-08T15:04

2023-09-08T16:22

происшествия

курская область

льгов

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ВОРОНЕЖ, 8 сен — РИА Новости. Массовое отравление шаурмой в Курской области произошло, предварительно, из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщил главный санитарный врач региона Олег Климушин."Превалирующая версия — это пищевая токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком. Причины, опять же, предварительные — это несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при изготовлении продукции в точке общепита", — рассказал он.По словам Климушина, нарушение санитарных норм во многом связано с неграмотностью поваров и предпринимателя. Как выяснили специалисты, в торговой точке не было нормальных условий для мытья рук, инвентаря и посуды.Врач отметил, что еще одной причиной инцидента могло стать нежелание владельца вкладываться в безопасность продукции и производства.Массовое отравление шаурмой произошло в городе Льгов в Курской области. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Всего за помощью к медикам обратились 22 человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.

https://ria.ru/20230908/shaurma-1894954541.html

курская область

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, льгов