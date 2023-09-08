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МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста" - РИА Новости, 08.09.2023
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Культура
 
13:32 08.09.2023 (обновлено: 15:09 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/opera-1894975119.html
МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста"
МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста" - РИА Новости, 08.09.2023
МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста"
Новый, 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется русской оперой – 20 сентября... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:32
2023-09-08T15:09
культура
адольф шапиро
хибла герзмава
театр
опера
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый, 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется русской оперой – 20 сентября состоится премьера "Царская невеста", заявил генеральный директор театра Андрей Борисов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". &quot;Новый, 105 сезон, мы тоже открываем русской оперой, 20 сентября состоится премьера оперы &quot;Царская невеста&quot;, – сказал Борисов.Он отметил, что в течение нового сезона театр выпустит пять больших спектаклей на основной сцене. &quot;Мы набираем достаточно активные обороты после некой относительной, но все же стагнации во время эпидемии COVID-19&quot;, – добавил Борисов.Также гендиректор заявил, что новый сезон в МАМТ будет посвящен русской опере. &quot;Отмечу, что в опере нас ждет русский сезон, мы находимся в долгу перед русской оперой и сейчас предпринимаем шаги, чтобы как-то этот долг восполнить. В этом сезоне мы продолжим исследовать тот мир, в котором мы живем, русский мир, посмотрим на него с разных хронологических ракурсов. К тому же, одна из ключевых балетных премьер 105-го сезона также будет поставлена на музыку Петра Ильича Чайковского&quot;, – рассказал Борисов.В мае МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли
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60
адольф шапиро, хибла герзмава, театр, опера
Культура, Адольф Шапиро, Хибла Герзмава, Театр, Опера
МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста"

МАМТ откроет 105-й сезон премьерой оперы "Царская невеста"

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ Клавир оперы Беллини "Норма"
Клавир оперы Беллини Норма
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый, 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется русской оперой – 20 сентября состоится премьера "Царская невеста", заявил генеральный директор театра Андрей Борисов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
«

"Новый, 105 сезон, мы тоже открываем русской оперой, 20 сентября состоится премьера оперы "Царская невеста", – сказал Борисов.

Он отметил, что в течение нового сезона театр выпустит пять больших спектаклей на основной сцене.
«

"Мы набираем достаточно активные обороты после некой относительной, но все же стагнации во время эпидемии COVID-19", – добавил Борисов.

Также гендиректор заявил, что новый сезон в МАМТ будет посвящен русской опере.
«

"Отмечу, что в опере нас ждет русский сезон, мы находимся в долгу перед русской оперой и сейчас предпринимаем шаги, чтобы как-то этот долг восполнить. В этом сезоне мы продолжим исследовать тот мир, в котором мы живем, русский мир, посмотрим на него с разных хронологических ракурсов. К тому же, одна из ключевых балетных премьер 105-го сезона также будет поставлена на музыку Петра Ильича Чайковского", – рассказал Борисов.

В мае МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли
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