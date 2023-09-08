https://ria.ru/20230908/opera-1894975119.html

МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста"

МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста" - РИА Новости, 08.09.2023

МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста"

Новый, 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется русской оперой – 20 сентября... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:32

2023-09-08T13:32

2023-09-08T15:09

культура

адольф шапиро

хибла герзмава

театр

опера

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый, 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется русской оперой – 20 сентября состоится премьера "Царская невеста", заявил генеральный директор театра Андрей Борисов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Новый, 105 сезон, мы тоже открываем русской оперой, 20 сентября состоится премьера оперы "Царская невеста", – сказал Борисов.Он отметил, что в течение нового сезона театр выпустит пять больших спектаклей на основной сцене. "Мы набираем достаточно активные обороты после некой относительной, но все же стагнации во время эпидемии COVID-19", – добавил Борисов.Также гендиректор заявил, что новый сезон в МАМТ будет посвящен русской опере. "Отмечу, что в опере нас ждет русский сезон, мы находимся в долгу перед русской оперой и сейчас предпринимаем шаги, чтобы как-то этот долг восполнить. В этом сезоне мы продолжим исследовать тот мир, в котором мы живем, русский мир, посмотрим на него с разных хронологических ракурсов. К тому же, одна из ключевых балетных премьер 105-го сезона также будет поставлена на музыку Петра Ильича Чайковского", – рассказал Борисов.В мае МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли

https://ria.ru/20230905/teatr-1894359393.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

адольф шапиро, хибла герзмава, театр, опера