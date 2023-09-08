МАМТ откроет сезон премьерой оперы "Царская невеста"
МАМТ откроет 105-й сезон премьерой оперы "Царская невеста"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ Клавир оперы Беллини "Норма"
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый, 105-й сезон в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко откроется русской оперой – 20 сентября состоится премьера "Царская невеста", заявил генеральный директор театра Андрей Борисов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"Новый, 105 сезон, мы тоже открываем русской оперой, 20 сентября состоится премьера оперы "Царская невеста", – сказал Борисов.
Он отметил, что в течение нового сезона театр выпустит пять больших спектаклей на основной сцене.
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"Мы набираем достаточно активные обороты после некой относительной, но все же стагнации во время эпидемии COVID-19", – добавил Борисов.
Также гендиректор заявил, что новый сезон в МАМТ будет посвящен русской опере.
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"Отмечу, что в опере нас ждет русский сезон, мы находимся в долгу перед русской оперой и сейчас предпринимаем шаги, чтобы как-то этот долг восполнить. В этом сезоне мы продолжим исследовать тот мир, в котором мы живем, русский мир, посмотрим на него с разных хронологических ракурсов. К тому же, одна из ключевых балетных премьер 105-го сезона также будет поставлена на музыку Петра Ильича Чайковского", – рассказал Борисов.
В мае МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко представил премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро с Хиблой Герзмава в главной роли