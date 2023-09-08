https://ria.ru/20230908/opasnost-1895030151.html

Новая тактика. В США предупредили ВСУ об опасном маневре российских войск

Новая тактика. В США предупредили ВСУ об опасном маневре российских войск - РИА Новости, 08.09.2023

Новая тактика. В США предупредили ВСУ об опасном маневре российских войск

Российские военные перешли на более точные артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider со ссылкой на доклад британского... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:05

2023-09-08T16:05

2023-09-08T16:05

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные перешли на более точные артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider со ссылкой на доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований."Украинским войскам придется столкнуться с более точным эффективным российским огнем", — говорится в материале.Журналисты указали, что российские войска стали отдавать больший приоритет нанесению точных ударов малым количеством снарядов, сохраняя таким образом боеприпасы и целостность орудий."Это тревожная тенденция, поскольку со временем она может значительно усилить российскую артиллерию", — отметили авторы доклада.Обозреватели отметили, что точным артударам помогает использование разведывательных дронов."Рост сложности, разнообразия и плотности российских БПЛА вызывает беспокойство", — подчеркнули в статье.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230908/udary-1895001874.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, россия, вооруженные силы рф