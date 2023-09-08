Новая тактика. В США предупредили ВСУ об опасном маневре российских войск
BI: российские военные точнее наносят удары по позициям ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные перешли на более точные артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider со ссылкой на доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований.
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"Украинским войскам придется столкнуться с более точным эффективным российским огнем", — говорится в материале.
Журналисты указали, что российские войска стали отдавать больший приоритет нанесению точных ударов малым количеством снарядов, сохраняя таким образом боеприпасы и целостность орудий.
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"Это тревожная тенденция, поскольку со временем она может значительно усилить российскую артиллерию", — отметили авторы доклада.
Обозреватели отметили, что точным артударам помогает использование разведывательных дронов.
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"Рост сложности, разнообразия и плотности российских БПЛА вызывает беспокойство", — подчеркнули в статье.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.