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"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
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14:09 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/oborona-1894986679.html
"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ
"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ
Армия России перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону, пишет американская газета The Washington Post. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:09
2023-09-08T14:09
в мире
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украина
россия
сша
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Армия России перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону, пишет американская газета The Washington Post."Традиционная военная теория предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному", – отметило издание со ссылкой на бывшего морпеха США и военного эксперта Марка Канциана.В статье также упоминается эффективность российских минных полей, для выкладки которых используется система дистанционного минирования "Земледелие", что сильно тормозит контрнаступление и истощает ВСУ."Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считанные минуты", – подытожил автор статьи.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230908/oruzhie-1894914736.html
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в мире, технологии, украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ

WP: Россия выстроила продуманную оборону против ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Армия России перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону, пишет американская газета The Washington Post.
"Традиционная военная теория предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному", – отметило издание со ссылкой на бывшего морпеха США и военного эксперта Марка Канциана.
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В статье также упоминается эффективность российских минных полей, для выкладки которых используется система дистанционного минирования "Земледелие", что сильно тормозит контрнаступление и истощает ВСУ.
"Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считанные минуты", – подытожил автор статьи.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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