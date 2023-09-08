https://ria.ru/20230908/oborona-1894986679.html

"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ

"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ

Армия России перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону, пишет американская газета The Washington Post. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:09

2023-09-08T14:09

2023-09-08T14:09

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технологии

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сша

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Армия России перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону, пишет американская газета The Washington Post."Традиционная военная теория предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному", – отметило издание со ссылкой на бывшего морпеха США и военного эксперта Марка Канциана.В статье также упоминается эффективность российских минных полей, для выкладки которых используется система дистанционного минирования "Земледелие", что сильно тормозит контрнаступление и истощает ВСУ."Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считанные минуты", – подытожил автор статьи.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230908/oruzhie-1894914736.html

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в мире, технологии, украина, россия, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины