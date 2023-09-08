"Бьют за считанные минуты". В США ужаснулись российской ловушке для ВСУ
WP: Россия выстроила продуманную оборону против ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Армия России перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону, пишет американская газета The Washington Post.
"Традиционная военная теория предполагает, что наступающая сторона для продвижения вперед должна иметь в три раза больше солдат, чем обороняющаяся. В этой ситуации с такой продуманной обороной соотношение должно быть больше, чем три к одному. Возможно, шесть или десять к одному", – отметило издание со ссылкой на бывшего морпеха США и военного эксперта Марка Канциана.
В статье также упоминается эффективность российских минных полей, для выкладки которых используется система дистанционного минирования "Земледелие", что сильно тормозит контрнаступление и истощает ВСУ.
"Российские артиллерийские установки, также играющие ключевую роль в обороне, имеют передовые технологии, способны распознавать новые цели и наносить удары за считанные минуты", – подытожил автор статьи.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.