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На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023
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10:59 08.09.2023 (обновлено: 11:28 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1894914597.html
На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей
На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей
Почти 219 тысяч наблюдателей работают на выборах 2023 года, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в пятницу. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:59
2023-09-08T11:28
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 219 тысяч наблюдателей работают на выборах 2023 года, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в пятницу."По имеющейся у нас информации на всех избирательных участках... почти 219 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова и попросила посмотреть на экран, где была отображена точное число наблюдателей - 218 850 человек.По информации ЦИК, из них 92 083 назначены партиями, 47 522 - кандидатами, 79 245 - субъектами общественного контроля.Уточняется ,что от "Единой России" назначено 46 949 наблюдателей, от КПРФ - 19 714, от ЛДПР - 8 070, от "Справедливой России - за правду" - 8 054, от "Новых людей" - 6 980.Также назначены наблюдатели от непарламентских партий: 499 - от "Зелёных", 473 - от Партии пенсионеров, 465 - от "Коммунистов России", 312 - от "Родины", 249 - от Партии роста, 159 - от РПСС, 152 - от "Яблока", четыре - от Партии возрождения России и три - от Партии прямой демократии.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/ekrany-1894912400.html
https://ria.ru/20230908/vybory-1894906893.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей

ЦИК: на избирательных участках в России работают почти 209 тысяч наблюдателей

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкПечать бюллетеней для голосования на выборах
Печать бюллетеней для голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Печать бюллетеней для голосования на выборах . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 219 тысяч наблюдателей работают на выборах 2023 года, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в пятницу.
"По имеющейся у нас информации на всех избирательных участках... почти 219 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова и попросила посмотреть на экран, где была отображена точное число наблюдателей - 218 850 человек.
По информации ЦИК, из них 92 083 назначены партиями, 47 522 - кандидатами, 79 245 - субъектами общественного контроля.
Уточняется ,что от "Единой России" назначено 46 949 наблюдателей, от КПРФ - 19 714, от ЛДПР - 8 070, от "Справедливой России - за правду" - 8 054, от "Новых людей" - 6 980.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Памфилова запустила экраны слежения за голосованием в информцентре ЦИК
10:53
Также назначены наблюдатели от непарламентских партий: 499 - от "Зелёных", 473 - от Партии пенсионеров, 465 - от "Коммунистов России", 312 - от "Родины", 249 - от Партии роста, 159 - от РПСС, 152 - от "Яблока", четыре - от Партии возрождения России и три - от Партии прямой демократии.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Плакат с информацией о выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Мосгоризбирком не поступала информация о нарушениях на выборах в столице
10:34
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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