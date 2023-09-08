https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1894914597.html

На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей

На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах в России работают почти 209 тысяч наблюдателей

Почти 219 тысяч наблюдателей работают на выборах 2023 года, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в пятницу. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:59

2023-09-08T10:59

2023-09-08T11:28

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894714927_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_db1af798d48505f65e1b95d3616a0881.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти 219 тысяч наблюдателей работают на выборах 2023 года, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в пятницу."По имеющейся у нас информации на всех избирательных участках... почти 219 тысяч наблюдателей", - сказала Памфилова и попросила посмотреть на экран, где была отображена точное число наблюдателей - 218 850 человек.По информации ЦИК, из них 92 083 назначены партиями, 47 522 - кандидатами, 79 245 - субъектами общественного контроля.Уточняется ,что от "Единой России" назначено 46 949 наблюдателей, от КПРФ - 19 714, от ЛДПР - 8 070, от "Справедливой России - за правду" - 8 054, от "Новых людей" - 6 980.Также назначены наблюдатели от непарламентских партий: 499 - от "Зелёных", 473 - от Партии пенсионеров, 465 - от "Коммунистов России", 312 - от "Родины", 249 - от Партии роста, 159 - от РПСС, 152 - от "Яблока", четыре - от Партии возрождения России и три - от Партии прямой демократии.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/ekrany-1894912400.html

https://ria.ru/20230908/vybory-1894906893.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023